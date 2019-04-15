  • Sinema Kalitesinde Ses İsteyenler İçin: Xiaomi TV Soundbar

Evinizde Muhteşem Bir Sinema Sistemi Oluşturmanızı Sağlayacak Hoparlör: Xiaomi TV Soundbar

2 dk okuma süresi
26
5
3
2
1
Netflix gibi platformların çoğalması ve HDMI teknolojisinin gelmesiyle birlikte sinema keyfini evlerimize getirebiliyoruz ancak sinemadaki bir noktayı yakalamak her zaman mümkün olmuyor: Ses. Biz de evinizi küçük bir sinema salonuna dönüştürecek Xiaomi kablosuz Bluetooth hoparlörü inceledik.

Bir film izlediğiniz zaman görsel efektler ve hikaye kadar seslerin nasıl kullanıldığı ve kalitesi de büyük bir önem arz eder. Bunun önemini de kötü ses sistemi olan bir sinema salonunda film izleyerek deneyimlemiş olanlarımız çoktur.

Son zamanlarda sinema biletlerinin ücretleri hakkındaki tartışmalarla birlikte Netflix gibi çevrimiçi yayın platformlarına eğilim bir hayli arttı ancak bu platformlar sinema keyfini tam olarak bizlere yaşatamıyor. Bunun sebebiyse evimizdeki ses sistemlerimiz.

Birçoğumuz televizyonlarımıza entegre ses sistemlerini kullandığımız için film izlerken duvardan seken ya da küçük boyutlu hoparlörlerin ürettiği sesleri duymaya çalışıyoruz. Bu noktada da Xiaomi devreye giriyor.

Xiaomi Mijia TV Soundbar’ın Bluetooth ses bağlantısı sayesinde ister televizyonunuzdaki ister telefonunuzdaki tüm medyaları dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra hoparlörün AUX girişi de bulunuyor.
İLGİLİ HABER

Araç İçerisindeki Havayı En Solunabilir Hâle Getiren Hava Temizleyici: Xiaomi Car Purifier

Ürün özellikleri:

  • Bağlantı türü: Bluetooth / 3,5mm AUX / Line in / SPDIF / Optik
  • Çıkış Gücü: 14 W x 2
  • Frekans: 50 Hz - 25.000 Hz
  • Anma Empedansı: 6 ohm
  • Paket ağırlığı: 2,852 kg
  • Ürün Boyutu: 83x7,2x8,7 cm

Kendi evinde sinema sistemi kurmak ya da sinema kalitesinde televizyon izlemek isteyenlerin tercih edebileceği şık ses barını incelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ürünün Teknostore sayfasına ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Teknostore’da bulunan tüm hoparlörleri görmek için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. Bir sonraki ürün inceleme yazımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Etiketler: xiaomi, teknostore, Ses Barı
26
5
3
2
1
Emoji İle Tepki Ver
26
5
3
2
1