Evofone’un Mi Store Açılışındaki İndirimli Xiaomi Ürünleri

Evofone’un hafta sonu AnkaMall AVM’de yapacağı Mi Store açılışı için çalışmalar sürüyor. Bu haberimizde sizlere AnkaMall AVM’de geçerli olacak indirimli fiyatlardan bahsedeceğiz.

Birkaç gün önce Xiaomi’nin Türkiye distribütörlerinden Evofone’un Ankara’daki AnkaMall AVM’de yeni bir Mi Store açacağından ve Webtekno ekibi olarak bizlerin de açılış etkinliklerine katılacağını sizlere aktarmıştık. Evofone’un açılışını yapacağı yeni Mi Store için çalışmalar tüm hızıyla sürerken şimdi sizleri için, Evofone'un açılışa özel fiyatlarından bahsedeceğiz.

Evofone sık sık çeşitli indirimler ve çekilişler düzenliyor. Xiaomi'nin Türkiye distribütörünün düzenlediği kampanya ve çekilişler ise daha çok Mi Store'un resmi Instagram hesabından duyuruluyor. Eğer sizler de Evofone'un kampanyalarından daha yakından haberdar olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve Mi Store'u Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildiğiniz gibi Evofone, bir süredir çeşitli indirimlerle Xiaomi’yi Türkiye’de başarılı bir şekilde temsil etmeyi başardı. Şirket şimdi bu başarısını yeni bir Mi Store mağazası açarak kutluyor ve elbette açılışlar kapsamında Xiaomi hayranlarını da ihmal etmiyor.

Önceki haberimizde sizlere Evofone’un açılış etkinlikleri kapsamında binlerce hediye dağıtacağından ve Xiaomi ürünlerinden bahsetmiştik. Evofone’un açılış etkinliklerinde dağıtacağı hediyeler zaten daha şimdiden Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmaya başlamış durumda. Peki ya Evofone, hangi ürünlerinde yüzde kaç indirim yapacak?

Evofone’un Mi Store açılışında indirim yapacağı akıllı telefonlar

Xiaomi Mi 9 Lite

6/64 GB normal fiyatı: 2.799 TL

2.799 TL 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.349 TL

2.349 TL 6/128 GB normal fiyatı: 2.999 TL

2.999 TL 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.499 TL

Xiaomi Mi 9T

6/64 GB normal fiyatı: 2.999 TL

2.999 TL 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.549 TL

2.549 TL 6/128 GB normal fiyatı: 3.299 TL

3.299 TL 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.799 TL

Xiaomi Mi 9T Pro

6/64 GB normal fiyatı: 3.999 TL

3.999 TL 6/64 GB indirimli fiyatı: 3.399 TL

Xiaomi Mi A3

4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL

1.999 TL 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.499 TL

1.499 TL 4/128 GB normal fiyatı: 2.199 TL

2.199 TL 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.749 TL

Xiaomi Redmi 6

32 GB normal fiyatı: 1.099 TL

1.099 TL 32 GB indirimli fiyatı: 849 TL

Xiaomi Redmi 7A

2/32 GB normal fiyatı: 999 TL

999 TL 2/32 GB indirimli fiyatı: 799 TL

Xiaomi Redmi 8

3/32 GB normal fiyatı: 1.349 TL

1.349 TL 3/32 GB indirimli fiyatı: 1.099 TL

1.099 TL 4/64 GB normal fiyatı: 1.499 TL

1.499 TL 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.349 TL

Xiaomi Redmi 8A

2/32 GB normal fiyatı: 1.149 TL

1.149 TL 2/32 GB indirimli fiyatı: 919 TL

Xiaomi Redmi Note 7

4/64 GB normal fiyatı: 1.699 TL

1.699 TL 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.549 TL

1.549 TL 4/128 GB normal fiyatı: 1.999 TL

1.999 TL 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL

Xiaomi Redmi Note 8

3/32 GB normal fiyatı: 1.799 TL

1.799 TL 3/32 GB indirimli fiyatı: 1.469 TL

1.469 TL 4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL

1.999 TL 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL

1.699 TL 4/128 GB normal fiyatı: 2.199 TL

2.199 TL 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.869 TL

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

6/64 GB normal fiyatı: 2.499 TL

2.499 TL 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.099 TL

2.099 TL 6/128 GB normal fiyatı: 2.699 TL

2.699 TL 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.289 TL

Xiaomi Mi 8 Lite

4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL

1.999 TL 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL

Xiaomi Mi 8

64 GB normal fiyatı: 3.799 TL

3.799 TL 64 GB indirimli fiyatı: 3.229 TL

3.229 TL 128 GB normal fiyatı: 3.999 TL

3.999 TL 128 GB indirimli fiyatı: 3.399 TL

Evofone’un AnkaMall AVM’deki açılışına özel yapacağı indirimler bunlarla sınırlı değil. Şirket, Xiaomi’nin aksesuar ve ekosistem ürünlerinde de etkileyici indirimler yapıyor. Dilerseniz şimdi de, o ürünlere ve indirim oranlarına yakından bakalım.

Evofone’un Mi Store açılışında indirim yapacağı aksesuar ve ekosistem ürünleri

Xiaomi Mi Electric Scooter

Normal fiyatı: 3.500 TL

3.500 TL İndirimli fiyatı: 2.799 TL

Xiaomi Redmi Airdots Wireless Earphone

Normal fiyatı: 199 TL

199 TL İndirimli fiyatı: 149 TL

Xiaomi Mi True Wireless Earphone

Normal fiyatı: 499 TL

499 TL İndirimli fiyatı: 349 TL

Xiaomi Mi Band 4

Normal fiyatı: 249 TL

249 TL İndirimli fiyatı: 199 TL

Xiaomi Mi TV Box S

Normal fiyatı: 499 TL

499 TL İndirimli fiyatı: 375 TL

Xiaomi Amazfit GTR Stainless Steel

Normal fiyatı: 999 TL

999 TL İndirimli fiyatı: 849 TL

Xiaomi Amazfit GTR Aluminium Alloy

Normal fiyatı: 999 TL

999 TL İndirimli fiyatı: 849 TL

Xiaomi Amazfit Pace 2 Stratos

Normal fiyatı: 1.150 TL

1.150 TL İndirimli fiyatı: 999 TL

Xiaomi Mi Body Composition Scale