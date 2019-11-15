Evofone’un Mi Store Açılışındaki İndirimli Xiaomi Ürünleri

Birkaç gün önce Xiaomi’nin Türkiye distribütörlerinden Evofone’un Ankara’daki AnkaMall AVM’de yeni bir Mi Store açacağından ve Webtekno ekibi olarak bizlerin de açılış etkinliklerine katılacağını sizlere aktarmıştık. Evofone’un açılışını yapacağı yeni Mi Store için çalışmalar tüm hızıyla sürerken şimdi sizleri için, Evofone'un açılışa özel fiyatlarından bahsedeceğiz.
Evofone sık sık çeşitli indirimler ve çekilişler düzenliyor. Xiaomi'nin Türkiye distribütörünün düzenlediği kampanya ve çekilişler ise daha çok Mi Store'un resmi Instagram hesabından duyuruluyor. Eğer sizler de Evofone'un kampanyalarından daha yakından haberdar olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve Mi Store'u Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
Bildiğiniz gibi Evofone, bir süredir çeşitli indirimlerle Xiaomi’yi Türkiye’de başarılı bir şekilde temsil etmeyi başardı. Şirket şimdi bu başarısını yeni bir Mi Store mağazası açarak kutluyor ve elbette açılışlar kapsamında Xiaomi hayranlarını da ihmal etmiyor.
Önceki haberimizde sizlere Evofone’un açılış etkinlikleri kapsamında binlerce hediye dağıtacağından ve Xiaomi ürünlerinden bahsetmiştik. Evofone’un açılış etkinliklerinde dağıtacağı hediyeler zaten daha şimdiden Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmaya başlamış durumda. Peki ya Evofone, hangi ürünlerinde yüzde kaç indirim yapacak?
Evofone’un Mi Store açılışında indirim yapacağı akıllı telefonlar
Xiaomi Mi 9 Lite
- 6/64 GB normal fiyatı: 2.799 TL
- 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.349 TL
- 6/128 GB normal fiyatı: 2.999 TL
- 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.499 TL
Xiaomi Mi 9T
- 6/64 GB normal fiyatı: 2.999 TL
- 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.549 TL
- 6/128 GB normal fiyatı: 3.299 TL
- 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.799 TL
Xiaomi Mi 9T Pro
- 6/64 GB normal fiyatı: 3.999 TL
- 6/64 GB indirimli fiyatı: 3.399 TL
Xiaomi Mi A3
- 4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL
- 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.499 TL
- 4/128 GB normal fiyatı: 2.199 TL
- 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.749 TL
Xiaomi Redmi 6
- 32 GB normal fiyatı: 1.099 TL
- 32 GB indirimli fiyatı: 849 TL
Xiaomi Redmi 7A
- 2/32 GB normal fiyatı: 999 TL
- 2/32 GB indirimli fiyatı: 799 TL
Xiaomi Redmi 8
- 3/32 GB normal fiyatı: 1.349 TL
- 3/32 GB indirimli fiyatı: 1.099 TL
- 4/64 GB normal fiyatı: 1.499 TL
- 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.349 TL
Xiaomi Redmi 8A
- 2/32 GB normal fiyatı: 1.149 TL
- 2/32 GB indirimli fiyatı: 919 TL
Xiaomi Redmi Note 7
- 4/64 GB normal fiyatı: 1.699 TL
- 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.549 TL
- 4/128 GB normal fiyatı: 1.999 TL
- 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL
Xiaomi Redmi Note 8
- 3/32 GB normal fiyatı: 1.799 TL
- 3/32 GB indirimli fiyatı: 1.469 TL
- 4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL
- 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL
- 4/128 GB normal fiyatı: 2.199 TL
- 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.869 TL
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- 6/64 GB normal fiyatı: 2.499 TL
- 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.099 TL
- 6/128 GB normal fiyatı: 2.699 TL
- 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.289 TL
Xiaomi Mi 8 Lite
- 4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL
- 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL
Xiaomi Mi 8
- 64 GB normal fiyatı: 3.799 TL
- 64 GB indirimli fiyatı: 3.229 TL
- 128 GB normal fiyatı: 3.999 TL
- 128 GB indirimli fiyatı: 3.399 TL
Evofone’un AnkaMall AVM’deki açılışına özel yapacağı indirimler bunlarla sınırlı değil. Şirket, Xiaomi’nin aksesuar ve ekosistem ürünlerinde de etkileyici indirimler yapıyor. Dilerseniz şimdi de, o ürünlere ve indirim oranlarına yakından bakalım.
Evofone’un Mi Store açılışında indirim yapacağı aksesuar ve ekosistem ürünleri
Xiaomi Mi Electric Scooter
- Normal fiyatı: 3.500 TL
- İndirimli fiyatı: 2.799 TL
Xiaomi Redmi Airdots Wireless Earphone
- Normal fiyatı: 199 TL
- İndirimli fiyatı: 149 TL
Xiaomi Mi True Wireless Earphone
- Normal fiyatı: 499 TL
- İndirimli fiyatı: 349 TL
Xiaomi Mi Band 4
- Normal fiyatı: 249 TL
- İndirimli fiyatı: 199 TL
Xiaomi Mi TV Box S
- Normal fiyatı: 499 TL
- İndirimli fiyatı: 375 TL
Xiaomi Amazfit GTR Stainless Steel
- Normal fiyatı: 999 TL
- İndirimli fiyatı: 849 TL
Xiaomi Amazfit GTR Aluminium Alloy
- Normal fiyatı: 999 TL
- İndirimli fiyatı: 849 TL
Xiaomi Amazfit Pace 2 Stratos
- Normal fiyatı: 1.150 TL
- İndirimli fiyatı: 999 TL
Xiaomi Mi Body Composition Scale
- Normal fiyatı: 299 TL
- İndirimli fiyatı: 199 TL