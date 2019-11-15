  • Evofone’un Mi Store Açılışındaki İndirimli Xiaomi Ürünleri

Evofone’un AnkaMall AVM’deki Açılışında İndirimli Olacak Xiaomi Ürünleri ve Fiyatları

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Evofone’un hafta sonu AnkaMall AVM’de yapacağı Mi Store açılışı için çalışmalar sürüyor. Bu haberimizde sizlere AnkaMall AVM’de geçerli olacak indirimli fiyatlardan bahsedeceğiz.

Birkaç gün önce Xiaomi’nin Türkiye distribütörlerinden Evofone’un Ankara’daki AnkaMall AVM’de yeni bir Mi Store açacağından ve Webtekno ekibi olarak bizlerin de açılış etkinliklerine katılacağını sizlere aktarmıştık. Evofone’un açılışını yapacağı yeni Mi Store için çalışmalar tüm hızıyla sürerken şimdi sizleri için, Evofone'un açılışa özel fiyatlarından bahsedeceğiz.

Evofone sık sık çeşitli indirimler ve çekilişler düzenliyor. Xiaomi'nin Türkiye distribütörünün düzenlediği kampanya ve çekilişler ise daha çok Mi Store'un resmi Instagram hesabından duyuruluyor. Eğer sizler de Evofone'un kampanyalarından daha yakından haberdar olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve Mi Store'u Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Xiaomi

Bildiğiniz gibi Evofone, bir süredir çeşitli indirimlerle Xiaomi’yi Türkiye’de başarılı bir şekilde temsil etmeyi başardı. Şirket şimdi bu başarısını yeni bir Mi Store mağazası açarak kutluyor ve elbette açılışlar kapsamında Xiaomi hayranlarını da ihmal etmiyor. 

Önceki haberimizde sizlere Evofone’un açılış etkinlikleri kapsamında binlerce hediye dağıtacağından ve Xiaomi ürünlerinden bahsetmiştik. Evofone’un açılış etkinliklerinde dağıtacağı hediyeler zaten daha şimdiden Xiaomi hayranlarını heyecanlandırmaya başlamış durumda. Peki ya Evofone, hangi ürünlerinde yüzde kaç indirim yapacak?

Xiaomi

Evofone’un Mi Store açılışında indirim yapacağı akıllı telefonlar

Xiaomi Mi 9 Lite 

Xiaomi

  • 6/64 GB normal fiyatı: 2.799 TL
  • 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.349 TL
  • 6/128 GB normal fiyatı: 2.999 TL
  • 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.499 TL

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi

  • 6/64 GB normal fiyatı: 2.999 TL
  • 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.549 TL
  • 6/128 GB normal fiyatı: 3.299 TL
  • 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.799 TL

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T Pro

  • 6/64 GB normal fiyatı: 3.999 TL
  • 6/64 GB indirimli fiyatı: 3.399 TL

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3

  • 4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL
  • 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.499 TL
  • 4/128 GB normal fiyatı: 2.199 TL
  • 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.749 TL

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6

  • 32 GB normal fiyatı: 1.099 TL
  • 32 GB indirimli fiyatı: 849 TL

Xiaomi Redmi 7A

Xiaomi Redmi 7A

  • 2/32 GB normal fiyatı: 999 TL
  • 2/32 GB indirimli fiyatı: 799 TL

Xiaomi Redmi 8

Xiaomi Redmi 8

  • 3/32 GB normal fiyatı: 1.349 TL
  • 3/32 GB indirimli fiyatı: 1.099 TL
  • 4/64 GB normal fiyatı: 1.499 TL
  • 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.349 TL

Xiaomi Redmi 8A

Xiaomi Redmi 8A

  • 2/32 GB normal fiyatı: 1.149 TL
  • 2/32 GB indirimli fiyatı: 919 TL

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7

  • 4/64 GB normal fiyatı: 1.699 TL
  • 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.549 TL
  • 4/128 GB normal fiyatı: 1.999 TL
  • 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8

  • 3/32 GB normal fiyatı: 1.799 TL
  • 3/32 GB indirimli fiyatı: 1.469 TL
  • 4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL
  • 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL
  • 4/128 GB normal fiyatı: 2.199 TL
  • 4/128 GB indirimli fiyatı: 1.869 TL

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

  • 6/64 GB normal fiyatı: 2.499 TL
  • 6/64 GB indirimli fiyatı: 2.099 TL
  • 6/128 GB normal fiyatı: 2.699 TL
  • 6/128 GB indirimli fiyatı: 2.289 TL

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite

  • 4/64 GB normal fiyatı: 1.999 TL
  • 4/64 GB indirimli fiyatı: 1.699 TL

Xiaomi Mi 8 

Xiaomi Mi 8

  • 64 GB normal fiyatı: 3.799 TL
  • 64 GB indirimli fiyatı: 3.229 TL
  • 128 GB normal fiyatı: 3.999 TL
  • 128 GB indirimli fiyatı: 3.399 TL

Evofone’un AnkaMall AVM’deki açılışına özel yapacağı indirimler bunlarla sınırlı değil. Şirket, Xiaomi’nin aksesuar ve ekosistem ürünlerinde de etkileyici indirimler yapıyor. Dilerseniz şimdi de, o ürünlere ve indirim oranlarına yakından bakalım.

Evofone’un Mi Store açılışında indirim yapacağı aksesuar ve ekosistem ürünleri

Xiaomi Mi Electric Scooter

Xiaomi Mi Electric Scooter

  • Normal fiyatı: 3.500 TL
  • İndirimli fiyatı: 2.799 TL

Xiaomi Redmi Airdots Wireless Earphone

Xiaomi Redmi Airdots Wireless Earphone

  • Normal fiyatı: 199 TL
  • İndirimli fiyatı: 149 TL

Xiaomi Mi True Wireless Earphone 

Xiaomi Mi True Wireless Earphone

  • Normal fiyatı: 499 TL
  • İndirimli fiyatı: 349 TL

Xiaomi Mi Band 4

Xiaomi Mi Band 4

  • Normal fiyatı: 249 TL
  • İndirimli fiyatı: 199 TL

Xiaomi Mi TV Box S

Xiaomi Mi TV Box S

  • Normal fiyatı: 499 TL
  • İndirimli fiyatı: 375 TL

Xiaomi Amazfit GTR Stainless Steel 

Xiaomi Amazfit GTR Stainless Steel

  • Normal fiyatı: 999 TL
  • İndirimli fiyatı: 849 TL

Xiaomi Amazfit GTR Aluminium Alloy 

Xiaomi Amazfit GTR Aluminium Alloy

  • Normal fiyatı: 999 TL
  • İndirimli fiyatı: 849 TL

Xiaomi Amazfit Pace 2 Stratos 

Xiaomi Amazfit Pace 2 Stratos

  • Normal fiyatı: 1.150 TL
  • İndirimli fiyatı: 999 TL

Xiaomi Mi Body Composition Scale

Xiaomi Mi Body Composition Scale

  • Normal fiyatı: 299 TL
  • İndirimli fiyatı: 199 TL
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