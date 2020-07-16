Bilim İnsanları Evrenin Yaşını Tam Olarak Açıkladı

Bilim insanları, evrenin yaşı konusunda en eski ışık örneklerini inceleyerek kesin bir karara varmayı başardı. Buna göre evrenimiz 13,8 milyar yıl yaşında.

Evrenin yaşı oldukça uzun zamandır tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bazı inanışlara göre evren yalnızca birkaç bin yıllık, bazı inanışlara göre ise birkaç milyon. Gerçekte ise evren çok çok daha yaşlı bir yapı.

Şili’de bulunan gözlemevinde görevli astronomlar, evrenin bilinen en eski ışığını inceleyerek evrenimizin yaşını tespit etti. Buna göre evrenimiz yaklaşık olarak 13 milyar 800 milyon yıldır varlığını sürdürüyor.

Evrenin yaşı belli oldu

Bu hafta Journal of Cosmology and Astroparticle Physics dergisinde yayımlanan iki makaleye göre araştırmacılar, evrende gözlemlenebilen en eski ışığın kozmik mikrodalga arka planını inceleyerek evrenimizin yaşını belirlemeyi başardı.

140 kişilik araştırmacı ekibi, 7 ülkeden 41 enstitü bünyesinde çalışmalarını devam ettiriyordu. Araştırmanın liderliğini ise Princeton Üniversitesi gerçekleştirmişti. Araştırmada kullanılan veriler ise Şili’de Atacama Çölü’nde bulunan Atacama Kozmoloji Teleskobundan geldi.

Kozmik mikrodalga arka plan, Büyük Patlama sonrasında geride kaldığına inanılan parlama olarak gösteriliyor. Büyük Patlama bilim çevrelerince evrenin nasıl başladığına dair en iyi açıklama olarak gösteriliyor. Araştırmacıların elde ettiği veriler, 2015 yılında Avrupa Uzay Araştırmaları Örgütü'nün Planck uydusundan aldığı verilerle de uyumlu.

İki çalışma evren hakkında detayları ortaya çıkardı

Araştırmacılar evrenin yaşını belirlemek için 20 milyar ışık yılı çapındaki bir alanda yer alan ve Büyük Patlama’dan 380 bin yıl sonra ortaya çıkmış ışık örneklerini inceledi. Bu incelemelerin yer aldığı iki makaleden biri gökyüzü haritalarını ve metodolojiyi içerirken diğer makale ise sonuçlara odaklandı.

ACT araştırmacılarının ölçümlerine göre dünyadan bir megaparsek yani 3,26 milyon ışık yılı mesafede bulunan bir cisim, evrenin genişlemesinden dolayı saniyede 67,5 kilometre hızla uzaklaşıyor. Bu sonuçlar da Planck uydusunun elde ettiği sonuçlarla birebir örtüşüyor. Araştırmacılar şimdi ellerindeki verilerle evrenimizin “Bebeklik Fotoğrafını” oluşturuyor.