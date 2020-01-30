Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik(AR) teknolojileri, NASA tarafından uzay çalışmalarında kullanılmaya başlandı. Astronotları eğitmek için on yıllardır VR teknolojisinden faydalanan NASA, şimdi direkt olarak uzayı incelemek için bu teknolojiyi kullanıyor.

İlk sanal gerçeklik donanımlarının geliştirilmesinin üzerinden on yıllar geçti. Yıllar geçmiş olmasına rağmen VR teknolojisi, oyunlar hariç çok az alanda kullanılıyor. Ama VR’ı yararlı şekilde kullanmak için farklı yollar mevcut. NASA’dan bir ekip, VR ve AR teknolojilerini farklı şekilde kullanmak için oldukça heyecan verici bir yol geliştirdi.

Galaksimizde bulunan yıldızların sayısını incelemek için genellikle eski araçlar ve dağınık veri tabanları kullanılıyor. NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde mühendis olarak görevli olan Tom Grubb, yıllardır yıldız verilerinin VR ve AR’da kullanılabilmesi için çalışıyor. Grubb ve ekibi, yıldızların verilerini VR ve AR teknolojisi ile kullanılacak hale getirmeye başladılar.

NASA, VR ile uzayı daha yakından inceliyor

Tom Grubb ve ekibi, bir yıldız bölgesini incelemek için VR kullandılar. Ekibin çalışmasının sonucunda gökbilimcilerin üzerinde anlaşamadığı bir yıldız grubu, yeni bir sınıflandırma kazandı. Grubb ve meslektaşları, VR ve AR donanımını üç boyutlu bir uzayda yıldızların yollarını ve konumlarını gözleyebilecek hale getirdiler.

NASA’da görevli Tom Grubb ve ekibi, sadece astronomik veri tabanlarını değil, aynı zamanda mühendislik çalışmalarını da VR’a getirmeye yardımcı olacak bir dizi yazılım projesi oluşturdular. Ekibin işlerinin sadece bir kısmını, verileri görüntülemek ve işlemek için temel araçların yapılandırılması oluşturuyor.

Sanal ortamda üç boyutlu yıldız haritasına sahip olmak uzay çalışmalarında yeni fırsatların kapısını açabilir. Çalışma hakkında açıklama yapan Tom Grubb, “Aynı ortamda olacağız ve çevrede bir şeyi işaret ettiğimizde veya değiştirdiğimizde bunu görebileceğiz.”dedi.

NASA’dan mühendislerin, VR ve AR teknolojileri üzerindeki çalışmaları devam ediyor. NASA mühendisleri geliştirdikleri yazılımı da halka açık olarak paylaştılar. Mühendislerin kullandıkları PointCloudsVR yazılımın kodlarını buradan inceleyebilirsiniz.