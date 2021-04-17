Acun Ilıcalı’nın senenin başında kullanıma açılan dijital yayın platformu Exxen, açılışından aylar sonra akıllı televizyonlarda da kullanılabilir hale geldi. Platformun birçok markada erişilebilir olan televizyon uygulaması, yakın zamanda daha fazla model için yayınlanacak.

Türkiye’nin popüler film-dizi yayın platformlarından olan Exxen, çıkışından aylar sonra kullanım alanını genişletmeye devam ediyor. Bugün Twitter’dan paylaştığı gönderiyle haberi takipçilerine duyuran Exxen, uygulamanın artık akıllı televizyonlarda da kullanılabileceğini açıkladı.

Yayın hayatına başlamasıyla uzun süre gündemde kalan Exxen, açılışının ilk ayında mobil cihazlar için uygulama olarak abonelere sunulmuştu. Kendine özel birçok yapımla geniş bir kullanıcı kitlesine erişen platform, sonunda akıllı televizyonlara da gelerek geniş bir erişim alanı sağladı.

Exxen, birçok akıllı televizyonda kullanıma açıldı

Bugün akşam saatlerinde gelen tweet, Exxen’in akıllı televizyonlara geldiğinin müjdesini verdi. Takip eden diğer bir tweetle platformun hangi televizyonlarda desteklendiği belirtildi. Exxen artık Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Regal, Toshiba, Altus ve Apple TV televizyonlarda kurulup salonlarda da HDMI kablosu olmadan kullanılabilecek. Henüz LG, Samsung ve Android TV’de desteklenmeyen uygulama, aynı tweete göre yakında bu markalara da gelecek.

Exxen uygulaması nasıl televizyona yüklenir?

Exxen uygulamasını akıllı televizyonlara yüklemek, mobil cihazlara yüklemek kadar basit. Öncelikle tabii ki yukarıda belirtilen markalarda bir akıllı televizyona sahip olmanız gerekiyor. Daha sonra televizyonunuzun desteklediği uygulama indirme platformu her neyse, buraya girip Exxen uygulamasını aratmanız gerekiyor. Exxen’i bulup indirdikten sonra, kullanıcı bilgilerinizle platforma giriş yapıp izlemeye başlayabilirsiniz. Sahip olduğunuz televizyon henüz desteklenmiyorsa destek gelene kadar HDMI kablosu kullanarak bilgisayarınızı televizyona bağlamaya devam etmeniz gerekiyor.