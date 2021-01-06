Geçtiğimiz hafta itibarıyla yayın hayatına geçen dijital yayın platformu Exxen, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla birlikte platformun mobil uygulamasının iOS ve Android platformlarında kullanıcılara sunulduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital yayın platformu Exxen, yayın hayatına geçtikten 1 hafta sonra en beklenen gelişmelerden birisi olan mobil uygulamayı da sonunda duyurdu. 1 Ocak’ta yayına başlayan Exxen’e, bugüne kadar yalnızca web ve iOS uygulaması üzerinden erişilebiliyordu.

Exxen’in resmi Twitter hesabından gelen son bir açıklamayla birlikte uygulamanın artık iOS'un yanı sıra Android platformundan da indirilebileceği duyuruldu.

Uygulamaya App Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz

2021 yılının başında yayın hayatına geçen Exxen, o tarihten itibaren birçok eleştiri almaya başlamıştı. Tüm bu eleştirilere rağmen Acun Ilıcalı, Exxen’in ilk 3 günde 500 binden fazla aboneye ulaştığını duyurdu.

Exxen’deki en büyük eksikliklerden birisi, aboneliği iptal ettirme seçeneği ve platformun mobil uygulama versiyonlarının olmaması olarak görülüyordu. 5 Ocak itibarıyla Exxen, abonelik iptal seçeneğinin getirildiğini açıkladı ve bugün de nihayet mobil uygulamayı kullanıcılara sundu.

Aşağıda vermiş olduğumuz linklere tıklayarak, size uygun olan platform için Exxen’i mobil cihazlarınıza indireibilirsiniz.