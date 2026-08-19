[Eylül 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

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Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 7 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Persona 5 Tactica gibi büyük ve sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

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PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

Madden NFL 26 (PS5)

Persona 5 Tactica (PS5, PS4)

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue

Toy Story 3

Shadowrun Returns (PS5, PS4)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (PS5, PS4)

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut (PS5, PS4)

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı Eylül ayında PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.