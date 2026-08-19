Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[Eylül 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

[Eylül 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 7 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Persona 5 Tactica gibi büyük ve sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

İçerikten Görseller

[Eylül 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı
2

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

2

  • Madden NFL 26 (PS5)
  • Persona 5 Tactica (PS5, PS4)
  • Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue
  • Toy Story 3
  • Shadowrun Returns (PS5, PS4)
  • Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (PS5, PS4)
  • Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut (PS5, PS4)

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı Eylül ayında PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Oyunlar

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
O
OkCodePromo 6 saat önce
PS Plus kütüphanesinden kaldırılacak oyunları önceden bilmek gerçekten faydalı. Özellikle uzun zamandır oynamayı ertelediğimiz bir oyun varsa, son fırsatı kaçırmamak için güzel bir hatırlatma olmuş.
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com