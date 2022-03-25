F1 Yetkililerinden Yaşanan Patlama Hakkında Açıklama Geldi

Bugün F1 Suudi Arabistan GP öncesi yapılan antrenman turlarında yaşanan saldırının ardından F1 yetkililerinden yarışın devam edip etmeyeceği hakkında açıklama geldi.

Pazar günü Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan Formula 1 yarışının öncesinde bugün düzenlenen antrenman turları sırasında piste yaklaşık 20 km uzaklıktaki bir petrol deposu havaya uçmuş ve hem izleyicilere hem de yarışçılara korku dolu anlar yaşatmıştı.

Yemenli isyancı grubu Husilerin üstlendiği saldırının ardından hem yarışçılar hem de takım kaptanları yarışın iptal edilmesini beklerken Formula 1 yetkililerinden şaşırtıcı bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan GP’si her şeye rağmen yapılacak

Antrenman turlarında ilk turun ardından Saudi Aramco adlı şirkete ait olan petrol deposunun patlaması sonrası pek çok yarışçı, Suudi Arabistan GP’sinin iptal edilmesi gerektiğini, can güvenliklerinin olmadığı öne sürmüştü. Patlamanın ardından pistte olan Max Verstappen, “yanık kokusu” aldığını söylemiş ve tüm takımlar derhal pite girmişti.

15 dakikalık gecikmenin ardından devam eden antrenman turları bittikten sonra FIA yetkilileri ve takım kaptanları bir toplantı yapmıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, F1 Başkanı Stefano Domenicali şunları söyledi,

“Formula 1 yetkilileri yaşanan bu olayla ilgili olarak ülke yetkilileri ile sıkı temas halinde. Yarışçıların ve izleyicilerin güvenliği birinci planda olacak şekilde gerekli önemler alınacak.”

Cidde’de bulunan pistin 20 km uzaklığındaki depoya düzenlenen saldırıyı ise Yemenli Husi örgütü üstlendi. Husi isyancıları, aynı zamanda Riyad ve daha birçok yerdeki saldırıları da üstlendi