Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Sezonlardaki yarış sayısının artabileceğini ve hatta 30'a kadar çıkabileceğini belirten Domenicali, Formula 1'e dahil olmak isteyen 4-5 takım talebi olduğunu da söyledi.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporlarından bir tanesi olan Formula 1'in patronu Stefano Domenicali, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Formula 1 tutkunlarının merak ettiği bazı konulara da değinen Domenicali, Formula 1 hayranlarını çok daha heyecanlı bir sürecin beklediğini ima etti.

Stefano Domenicali tarafından yapılan açıklamalara göre Formula 1'e gösterilen ilgi her geçen gün biraz daha artıyor ve bunun da bazı yansımaları olacak. Bu bağlamda, yarış takvimi kapsamının genişletilebileceğinden bahseden Domenicali, bir sezonda 30 Grand Prix'in mümkün olabileceğini ifade etti. Domenicali'ye göre başta Las Vegas olmak üzere dünya üzerindeki pek çok şehir, Formula 1'e ev sahipliği yapma konusunu önemsiyor. F1 CEO'suna göre özellikle de Çin ve Güney Afrika, takvime eklenecek yerler arasında bulunabilir.

"10 takımlı rekabet çok iyi ama..."

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali'nin değindiği konulardan bir tanesi de takımlarla ilgiliydi. Gazetecilerin "Takım sayısı artacak mı?" sorusuna cevap veren CEO, Formula 1'in 10 takımlı rekabetinin yeterince heyecanlı olduğunu ancak bu noktada bazı detaylar olduğunu söyledi. Domenicali'ye göre Michael Andretti ismi Formula 1'e yeni takım konusunda öne çıkıyor olsa da tek talep bu değil. Stefano Domenicali, 4-5 yeni takım için talep olduğunu ancak bunlarla ilgili herhangi bir karar alınmadığını ifade ediyor. Peki söz konusu takımların Formula 1'e dahil edilme olasılığı var mı?

Stefano Domenicali, F1 yönetiminin de FIA'nın bu motor sporunu ileriye taşımak istediğini ancak kimsenin bunun daha fazla takımla yapılabileceğine inanmadığını belirtti. Domenicali'nin açıklamalarına göre Formula 1'e yeni takım eklenmesinin sistemi karmaşıklaştıracağı da aşikar. Hal böyle olunca da Formula 1'in önceliği, en azından şu an için daha fazla takım değil. İşte bu açıklamalar, Formula 1'e yeni takım eklenme olasılığının en azından şimdilik düşük olduğu anlamına geliyor.