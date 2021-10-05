Facebook, tarihinin en büyük kesintisi ile mücadele ederken şirketin tekel oluşu ciddi ekonomik sıkıntılara yol açıyor. Bu sıkıntıları yaşayanların başında da şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg geliyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere tüm uygulama ve hizmetlerini devre dışı bırakan, tarihin en büyük kesintisi ile başa çıkmak için çalışmaya devam ediyor. Ediyor etmesine ancak bu kadarlık kesinti bile dünya ekonomisinden 500 milyon doları bir anda buhara çevirmeye yetti. Aynı zamanda Facebook'un hisseleri, kesintinin ilk 3 saati ardında %5 değer kaybı yaşadı.

Sadece Facebook'u değil, iş modeli buraya bağlı olan hemen her şirketi, esnafı; yani mikro ve makro ölçekte bütün ekonomileri etkileyen sorunlar nedeniyle CEO Mark Zurberg'in de kişisel serveti buharlaşmaya başladı.

Yaklaşık 5 saat içinde Zuckerberg'in cüzdanından 6 milyar dolar para buhar oldu:

Aslında Zuckerberg şirketin eski üst düzey yöneticisi tarafından yapılan açıklamalar basına yansıyınca para kaybetmeye başladı. Facebook'un kârı kamu yararının üzerinde tuttuğunu belirten eski yöneticinin bu açıklamaları yayınlandığında, Türkiye'de akşam saatlerine denk gelen zaman diliminde yaşanacak kesintiler henüz gerçekleşmemişti.

Zuckerberg'in kişisel servintinden yaşadığı bu kayıp, ilerleyen saat ve günlerde daha ciddi boyutlara ulaşabilir. Zira Facebook, Bloomberg'e göre Eylül ayının ortasından itibaren %15, sadece kesintilerin yaşandığı 4 Eylül akşamı ve gecesi +%5 oranında değer kaybı yaşadı. Zuckerberg'in kişisel serveti de bu durumdan nasibini aldı.