Facebook'un bir süre önce iddialar kapsamında ortaya çıkan Clubhouse benzeri özelliği, ilk kez bir yazılımcı aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Bir yazılım mühendisinin elde ettiği görüntüler, Facebook'un üzerinde çalıştığı özelliğin Clubhouse'un bir kopyası olacağını gözler önüne seriyor.

Bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Facebook'un Clubhouse benzeri bir özellik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. Ancak bugüne kadar Facebook'un sesli iletişim servisinin nasıl görünebileceğine ve neler sunabileceğine dair hiçbir bilgi sahibi değildik. Alessandro Paluzzi isimli bir yazılım mühendisi ise Facebook'un Android sürüm kodlarını incelerken, Facebook'un Clubhouse benzeri hizmetinin neye benzeyeceğine dair bazı görüntüler elde etti.

Elde edilen görüntülerin gündem olması üzerine bazı açıklamalarda bulunan Facebook yetkilileri, söz konusu görüntülerin sesli iletişim hizmetiyle ilgili olduğunu doğruladılar. Ancak bu görüntülerin, hizmetin nihai sürümünü temsil etmediğini ifade eden yetkililer, az sonra göreceğiniz her şeyin değişebileceğinin sinyalini verdiler. Peki Facebook'un Clubhouse benzeri hizmeti, şu an için nasıl görünüyor?

Facebook'un Clubhouse benzeri özelliği, orijinal uygulamanın bir kopyası olabilir

Yazılım mühendisi tarafından elde edilen görüntüler, Facebook'un üzerinde çalıştığı sesli iletişim özelliğinin Clubhouse ile neredeyse aynı olacağını gözler önüne seriyor. Aslına bakacak olursak böylesi bir durum kimse için sürpriz olmayacak çünkü Facebook, daha önce de farklı platformlardan kopyaladığı özellikleri özgünleştirmeden uyarlamıştı.

Görünüşe göre Facebook'un Clubhouse benzeri özelliği, platformun "Odalar" hizmetine eklenecek bir alt özellik olarak karşımıza çıkacak. Buna göre kullanıcılar, tıpkı görüntülü sohbet odaları oluşturabildikleri gibi sesli sohbet odaları da oluşturacaklar. Bir kullanıcı, oluşturduğu sohbet odasını Messenger ya da oda bağlantısı aracılığıyla kullanıcılara açabilecek.

Facebook'un üzerinde çalıştığı özellik, muhtemelen kısa bir süre sonra kullanıcıların hizmetine sunulacak. Ancak bu özelliğin özellikle de Android ekosistemi için Clubhouse'un önüne geçip geçmeyeceği şu an için bilinmiyor. Bu arada, son dönemlerde çılgınlık haline gelen ve şu an için yalnızca iOS ekosisteminde kullanılan Clubhouse'un birkaç ay içerisinde Android ekosistemine geleceğini de hatırlatalım.