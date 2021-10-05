Facebook servislerinde yaşanan tarihin en uzun süreli kesintisinin arkasında ne olduğu sorusuna pek çok farklı cevap veriliyor. Gelen cevaplar arasında en dikkat çekeni ise sorunun Facebook'un yaşadığı bazı teknik sorunlardan ve hatalarından kaynaklandığı iddiası.

Facebook ve bünyesine barındırdığı Instagram, WhatsApp gibi tüm servislerde bu akşam saatlerinden itibaren ciddi bir erişim sorunu baş gösterdi. Tüm akşam boyunca devam eden erişim sorunları esnasında kullanıcılar bu servislerin hiçbirine ulaşamadı.

Konu hakkında açıklama yapan Facebook, sorunu çözmek için çalıştıklarını ifade ederken durumun sebebine yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Bu da beraberinde türlü iddiaları getirdi. Kimileri Facebook'un hacklendiğini söylerken kimileri sorunun kaynağında bazı teknik hatalar yattığını iddia etti.

Sorun BGP ve DNS sunucularındaki hatalardan kaynaklanıyor olabilir:

Bu tür gündemler hâlâ sıcakken ve henüz resmi açıklamalar gelmemişken ortaya atılan her gerekçenin yalnızca birer iddia olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü böyle anlarda etrafta bolca bilgi kirliliğine rastlamak mümkün. Ancak tabii ki her iddia yalnızca bir bilgi kirliliği değil, bazı iddialar oldukça güçlü.

Karşımıza çıkan güçlü iddialardan biri de Facebook'un bu akşam yaşadığı tarihi çöküşün arkasında şirketin BGP ve DNS sunucularında yaşadığı hataların olduğu iddiası. İddianın kaynağında ise CloudFlare başkan yardımcısı Dane Knecht var.

Knecht, attığı bir tweet ile Facebook'un DNS sunucularının çöktüğünü ve BGP'nin de (Border Gateway Protocol - Sınır Geçit Protokolü) devre dışı kaldığını ifade etti. Burada kilit nokta ise BGP. Gelişmiş bir yönlendirme protokolü olan BGP, internette yer alan otonom sistemler arasında bilgi paylaşmayı ve yönlendirme yapmayı sağlayan ağ protokolü ve internette yaptığımız tüm aramalar temelde bu protokol sayesinde gerçekleşiyor.

Ancak BGP'nin devre dışı kalması, söz konusu sistemde hiçbir işlemin yapılamaması, Facebook'un böyle bir senaryoda kendi DNS sunucularına erişememesi anlamına geliyor. Bu da yaşadığımız bu büyük çöküşe sebep olabilecek türden bir 'teknik arıza'. Bu arızaya sebep olan şeyin ise Facebook mühendislerinin bir yapılandırma sırasında yaptıkları bir hata olduğu söyleniyor. Durumun düzeltilmesi için ise veri mühendislerinin fiziksel olarak bahsi geçen yönlendiricilere müdahale etmesi gerekiyor. Ancak çalışanların merkeze giriş yapamaması, haliyle sürecin uzamasına sebep oluyor.

Bu bağlamda Facebook örneğini şu şekilde açıklayabiliriz: Facebook ağına BGP yönlendirmesi olmadan Facebook'un kendi DNS sunucularına erişim sağlanamıyor. Aynı şekilde Facebook'un sahip olduğu Instagram, WhatsApp ve Oculus VR'a da erişilemiyor.

Bu iddianın gerçekliği ve çöküşün arkasındaki sebep, ancak Facebook resmi açıklama yaptığında kesinleşecek. Ancak hacklenme iddialarının yanında, şimdiye kadar kulağa en manıklı gelen açıklama bu diyebiliriz.