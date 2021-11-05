Facebook, Gruplar için önümüzdeki dönemde yayınlanacak yeni ve fazlasıyla işlevsel özelliklerini duyurdu. Bu yeni özellikler arasında ücretli abonelik sistemiyle üye olunabilen gruplar da yer alıyor.

Facebook, dün gerçekleştirdiği ‘Facebook Communities Summit 2021 (Facebook Toplulukları Zirvesi)’ etkinliğinde platformdaki gruplara gelecek yeni özellikleri duyurdu. Facebook gruplarının yönetimini kapsayan bu özellikler arasında yöneticilere grubun kültürünü geliştirmelerini sağlayacak, alt gruplar ve hatta abonelikle katılınabilecek alt gruplar oluşturma gibi özellikler de yer alıyor.

Facebook gruplarına gelen yeni özelliklerden birisi, grupların daha da özelleştirebilmelerini sağlayacak. Getirilen yeni araçlar sayesinde grup yöneticileri, grubun renklerini, paylaşımların arka plan rengini, yazıların yazı tipini ve emojilerini özelleştirebilecekler. Ayrıca Facebook tarafından sunulacak gönderi formatlarına ve rozetlere de erişebilecekler.

Facebook gruplara gelecek tüm yeni özellikler şu şekilde:

Facebook gruplarının yöneticileri, yeni özellikle birlikte yeni üyeleri karşılayacak bir karşılama yazısı hazırlayabilecekler.

hazırlayabilecekler. Gruplarda yapılan paylaşımlar, ‘ topluluk ödülleri ’ isimli yeni özellik sayesinde ön plana çıkarılabilecek ve gruptaki etkileşimi teşvik edecek. Paylaşımlara ‘Eğlenceli’ ve ‘Bilgilendirici’ gibi etiketler konabilecek.

’ isimli yeni özellik sayesinde ön plana çıkarılabilecek ve gruptaki etkileşimi teşvik edecek. Paylaşımlara ‘Eğlenceli’ ve ‘Bilgilendirici’ gibi etiketler konabilecek. Yöneticiler, yaptıkları duyuruları ön plana çıkan gönderiler arasında grup sayfasının en üstüne sabitleyebilecekler.

ön plana çıkan gönderiler arasında grup sayfasının en üstüne sabitleyebilecekler. Facebook ve Messenger’da kullanılabilecek ‘Topluluk Sohbetleri’ isimli yeni özellik sayesinde grup yöneticileri ve yönetim ekibi birbirleriyle konuşabilecekler. Böylece grup için kararlar daha toplu bir şekilde alınabilecek.

‘Alt gruplar’ özelliği denenmeye başlıyor:

Facebook, grup üyelerinin belirli konulara yoğunlaşabilecekleri alt grup özelliğini test etmeye başlıyor. Alt gruplarda insanlar, belirli konulara, bölgelerine veya sevdikleri herhangi bir şeye göre bir araya gelecekler.

Aylık abonelikle katılınabilen alt gruplar oluşturulabilecek:

Facebook’un öne çıkan yeni özelliklerinden birisi, aylık belirli bir ücret karşılığında üye olabileceğiniz alt gruplar olacak. Bu gruplara katılan üyeler, verdikleri para karşılığında diğer üyelere göre daha farklı içerikler görecek ve paylaşabilecekler. Bunun bir kullanım örneğini özel koçluk olarak verebiliriz.

alt gruplar olacak. Bu gruplara katılan üyeler, verdikleri para karşılığında diğer üyelere göre daha farklı içerikler görecek ve paylaşabilecekler. Bunun bir kullanım örneğini özel koçluk olarak verebiliriz. Grup yöneticileri, abone olan kişilerden gelen kazancı vergi ve komisyon kesilerek elde edebilecekler.

elde edebilecekler. Abonelik tabanlı alt grupların yanı sıra Facebook, gruplarda bağış toplama özelliğini de açabilecek.

özelliğini de açabilecek. Son olarak gruplar, gruba bağlı olan özel bir market üzerinden alışveriş yapabilecekler. Bu da grubu finansal açıdan desteklemek için bir fırsat sunacak.

Facebook grupları, metaverse'ün temellerinde olacak:

Facebook, etkinlikte yaptığı açıklamada yapılan tüm bu değişikliklerin Facebook gruplarının metaverse’teki yeri hakkındaki gelecek görüşlerini destekleyeceğini de belirtti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse’ün en önemli parçalarından birinin ‘topluluk oluşturma’ olacağını ifade etti.