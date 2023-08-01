Financial Times'a göre Meta, Facebook ve Instagram'a yeni sohbet botları getirmek istiyor. Bu botların, birbirinden tamamen farklı "kişiliklere" sahip olacağı belirtiliyor.

Üretken yapay zekâ teknolojileri yaygınlaşmaya devam ederken birçok teknoloji devinde olduğu gibi Meta’dan bu konuda hamleler geliyordu. Yakın zamanda Microsoft’la ortak dil modeli geliştirdiğini duyuran şirketin, şimdi de Facebook ve Instagram’a dikkat çeken yapay zekâ özellikleri getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Financial Times tarafından paylaşılan bir rapora göre Meta, Facebook ve Instagram gibi hizmetlerine önümüzdeki ay oldukça ilginç özelliklere sahip yeni sohbet botları getirecek.

Facebook ve Instagram’a gelecek sohbet botlarının “kişilikleri” olacağı söyleniyor

Financial Times’ın şirket içi kaynaklara dayandırdığı habere göre yapay zekâ destekli sohbet botları, farklı kişiliklere sahip olacak. Örneğin bu botlardan birinin “Abraham Lincoln gibi konuşabileceği”, bir diğerinin ise “sörfçü tarzında” seyahat tavsiyeleri sunabileceği belirtiliyor.

Aslında Instagram’a böyle bir özellik geleceği ilk kez ortaya çıkmıyor. Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, haziran ayında 30 farklı kişiliğe sahip, kullanıcıların sorularını yanıtlayabilecek yapay zekâyla sohbet etme özelliğini sızdırmıştı. Sızıntı ayrıca, botların mesaj oluşturmada da kullanılabileceğini ortaya koymuştu.

Meta, henüz hakkında resmi bir açıklama ve detay bulunmayan sohbet botlarıyla kullanıcılara yeni bir arama yapma, tavsiye alma deneyimi getirebilir. Ayrıca hizmetleriyle yeni bir etkileşim yolu da sunabilir. Tabii kesin olarak neler sunacağını sohbet botları çıkış yaptığında göreceğiz.

Ayrıca yeni sohbet botları, Meta’nın Microsoft, OpenAI ve Google gibi yapay zekâ hamleleri yapan şirketlerle rekabet etmesini ve kendini kanıtlamasını sağlama potansiyeline sahip. Aynı zamanda etkileşimi artırarak TikTok gibi rakiplerinin de önüne geçmesine de yardımcı olabilir.

Mark Zuckerberg, “karaktere” sahip yapay zekâ modellerinin sinyallerini veriyordu. CEO, şubat ayında üretken yapay zekâya odaklanan yeni bir ürün grubu oluşturduklarını belirtmiş ve “Uzun vadede insanlara yardımcı olarak yapay zekâ karakterleri geliştirmeye odaklanacağız” ifadelerini kullanmıştı.