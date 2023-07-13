The Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Meta, Şubat 2023'te duyurduğu dil modeli LLaMA'yı ticari kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Kasım 2022’de yayınlanan OpenAI’ın sohbet botu ChatGPT’nin ardından tüm teknoloji devleri, yapay zekâ üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Bu şirketlerden birisi de Haziran 2022’den önce adı Facebook olan Meta idi.

Meta, ChatGPT’nin yayınlanmasından sadece 3 ay sonra kendi dil modeli LLaMA’yı duyurmuştu. Ancak bu model, sadece bilimsel çalışmalar için bilim insanlarının ve araştırmacıların kullanımına açıktı. Bugünse yine Meta hakkında oldukça büyük iddialar ortaya atıldı.

Meta, dil modelinin ticari versiyonunu yayınlayacak:

The Financial Times tarafından paylaşılan habere göre Meta, çok yakında yapay zekâ modelinin ticari versiyonunu da piyasaya sürecek. Bu versiyon, girişimler ve şirketlerin özelleştirilmiş yapay zekâ teknolojilerini kendi teknolojilerine entegre etmelerine imkân kılacak.

Tabii bir diğer deyişle Meta, OpenAI’ın ChatGPT’si ile artık başa baş bir rekabete girecek. Şirket, iddia hakkında henüz bir doğrulama veya yalanlama yapmadı. Ticari yapay zekânın ne zaman yayınlanacağına dair de bir bilgi paylaşılmadı.

Aynı şekilde bu yapay zekânın sadece iş ortaklıklarına mı açık olacağı yoksa ChatGPT gibi herkes tarafından mı kullanılabileceği detayı da bilinmiyor. Ancak Meta, ChatGPT ile sadece gelir olarak değil, bilinirlik olarak da rekabet etmek istiyorsa ikinci seçenek daha mantıklı olacaktır.

Meta, sadece LLaMA değil, metinden müzik üretebilen MusicGen’i de duyurmuştu: