Facebook, bugün yaptığı bir blog paylaşımında Instagram üzerinden para toplama özelliğini kullanıcılara açmaya başlayacağını duyurdu. Şirket, ayrıca bu sürecin nasıl işleyeceğine dair de bilgiler aktardı.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, yepyeni bir özelliğe kavuşuyor. Instagram'ın sahibi Facebook, yayınladığı blog yazısında platform üzerinden para toplama özelliğini kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni özellikle birlikte Instagram üzerinden kendiniz için, küçük işletmeniz için, bir arkadaşınız için ya da sizin için önemli bir sebep için para toplayabileceksiniz.

Facebook, Kişisel Bağış Toplama özelliğine ABD, Birleşik Krallık ve İrlanda'da küçük bir test ile başlayacağını duyurdu. Ayrıca bağış çıkartmaları vasıtasıyla bağış yapılabilen ülkelerde de kişisel bağış toplayan kişilere yardımda bulunulabilecek.

Instagram üzerinden para toplama özelliği

Kişisel Bağış Toplama (Personal Fundraiser) özelliği açmak için Profili Düzenle/Ayarlar (Edit Profile) seçeneğine ve ardından Bağış Toplamayı Ekle (Add Fundraiser) seçeneklerine tıklayın, daha sonrasında ise Para Topla (Raise Money) sekmesine tıklayın. Bu işlemlerden sonra fotoğrafı seçin, bağış kategorisini belirleyin ve neden para topladığınızın detaylarını yazın.

Bu işlemleri hallettikten sonra para toplama hizmeti veren kuruluş için gerekli bilgilerin girilmesi gerekiyor. Bu şirket, ABD'deki kullanıcılar için Stripe olarak belirlenmiş. Özellik ülkemizde henüz yer almadığı için Türkiye'de bu konuda hangi şirketin seçileceği henüz belli değil. Tüm işlemleri hallettikten sonra bağış için açtığınız paylaşımı gönderebilirsiniz.

Tabii bağış toplama özelliği herkes için açık olmayacak. Para toplamak için gerekli sebepler bulunduğundan emin olunduktan sonra bir değerlendirme sürecinden geçilecek. Bu süreçten geçtikten sonra para toplama özelliği aktifleştirilecek. Para toplama, 30 gün boyunca sürecek ancak süre istenildiği kadar uzatılabilecek. Ayrıca bu özelliğin açılabilmesi için en az 18 yaşında olmak gerekiyor.

İnsanlar bağış hesabınıza para gönderdiğinde bilgilerin herkese açık olmamasını seçebilecekler. Ancak para toplayan kişiler, bağışta bulunan kişinin kullanıcı adını, ismini ve bağış miktarını görebilecekler. Bağış toplama sonra erdiğinde toplanan para belirlenen banka hesabına gönderilecek.