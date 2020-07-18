Instagram Selfie'leri, İnsanları Daha Mutlu Yapıyor

Gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre Instagram'daki selfie paylaşımlarıyla mutluluk seviyesi arasında bir bağlantı bulunuyor. Araştırmaya göre Instagram'da aktif olarak selfie paylaşan insanlar daha mutlu.

Sosyal medya platformları artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Tabii günlük hayatımıza bu kadar derinlemesine nüfuz eden bu platformların üzerimizde bir etkisinin olmaması da pek muhtemel olmuyor. Özellikle fotoğraf paylaşma odaklı olan Instagram hakkında ilginç araştırma sonuçları ortaya çıkabiliyor.

İşte bu araştırmalardan birinde, Instagram'da aktif şekilde selfie paylaşan insanların hayattan daha çok tatminkârlık duygusu alabileceği sonucuna varıldı. Human Behaviour and Emerging Techonologies dergisinde yayınlanan makalede Julie Mclean, Yeslam Al-Saggaf ve Rachel Hogg mutluluğu, beğeni ve olumlu yorumlar şeklindeki anlık sosyal onay almayla ilişkilendirdi.

Sosyal medyanın insan psikolojisine etkisi

Araştırmanın yazarları "Sosyal medya teknolojisi, mutluluk gibi insan duygularının psikolojik yönlerinin kilit etkileyicisi haline geldi. Önceki araştırmalar, sosyal ağların kullanımı ve mutluluk arasındaki ilişkiyle ilgili karışık bulgular elde etmişlerdi" ifadelerini kullandı.

Çeşitli sosyal medya platformlarında tanıtılan araştırmaya toplamda 373 katılımcı dâhil oldu. Katılımcıların %73'ünün 25 yaşın altında olduğu araştırmada yanıtların %22,6'sı erkeklerden %77,1'i de kadınlardan geldi. 1 katılımcı ise cinsiyet bilgisi paylaşmadı.

Araştırmanın sonucunda selfie paylaşımı ve mutluluk arasında bir bağlantı olduğu bulunduğu ki bu bağlantı, paylaşılan diğer fotoğraflarda bulunmuyor. Paylaşıma gelen fazla beğeni ve yorum daha fazla mutluluğa işaret ederken negatif yorumlar ve az beğeni mutluluk üzerinde etkili olmuyor.

Araştırmanın yazarları, gelecekteki sosyal medya teknoloji geliştirmelerinin, fotoğraf paylaşımıyla çevrimiçi etkileşimlerin seviyesini artırmak için sosyal ödül konseptini güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.