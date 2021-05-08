Koca: Yazın 18, Belki 16 Yaş Üstü Herkes Aşılanabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet’e yaptığı açıklamada ülkedeki aşılama sürecinin geleceğine dair önemli bilgiler paylaştı. Koca, yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceğini söyledi.

Uzun bir süredir tüm dünyada hayatı etkileyen koronavirüs, son haftalarda ülkemizde yeni bir zirve yaptı. Vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanma kararı alındı. Koronavirüsün yeni zirve yapmasıyla birlikte ülkedeki aşılamanın durumu ve geleceği de ayrı bir merak konusu oldu.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, bugün yayınladığı yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bu konuya edindiği bazı önemli bilgileri paylaştı. Acet, Bakan Koca’nın verdiği bilgiye göre geçtiğimiz hafta Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak geçtiği için bu tatil dönemi bittikten sonra, yani önümüzdeki haftadan itibaren Sinovac’tan yeni aşılar gelmeye başlayacak.

Haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısı gelecek:

Sağlık Bakanı Koca’nın aktardığı bir diğer bilgiye göre Koca, 14 Nisan günü BioNTech kurucularından Uğur Şahin’le görüşme yaptı ve haziran ayı sonuna kadar 30 milyon BioNTech aşısının geleceğine dair teyit aldı. Ayrıca haziran ayında BioNTech aşısının tedarikinde hızlanma beklendiği, aynı ay içinde kampanyaya katılıp destek vermesi için Uğur Şahin’in Türkiye’ye gelmesi için davet iletildiği, kendisinin de buna olumlu baktığı aktarıldı.

Haziran ayının yanı sıra temmuz, ağustos ve eylül aylarında da daha fazla BioNTech aşısının geleceği açıklandı. Koca’nın açıklamasına göre temmuz ayında 14 milyon doz daha BioNTech aşısı gelecek ve eylül ayının sonunda toplam doz sayısı 90 milyona ulaşacak.

“Yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkes aşılanabilir”:

Türkiye, bugüne kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma yaptı. Bu tablo, aşılama programının hızlanmasının önünde bir engel olmadığına işaret ederken Bakan Koca da tablonun çizdiği iyimserliği bir öngörüyle paylaştı. Koca, yaz döneminde 18, belki de 16 yaş üstü herkesin aşılanabileceğini aktardı. Bunun başarılması, nüfusun %70’e yakınının aşılanmış olacağı anlamına gelecek ve böylece toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılmış olacak.