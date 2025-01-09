ABD'de Los Angeles'ta birkaç gündür devam eden yangınlar, film ve dizi dünyasını vurdu. Fallout'ın 2. sezonu başta olmak üzere birçok dizinin prodüksiyonu durduruldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli şehirlerinden olan Los Angeles, salı gününden beri devam eden devasa yangınlarla gündemdeydi. Şu ana kadar binlerce insanı etkilemiş ve evlerinden tahliye edilmelerine neden olmuştu. Erken tahminler, 50 milyar dolara kadar zarara yol açabileceği yönündeydi.

Los Angeles, aynı zamanda film ve dizi dünyasının da kalbinin attığı yer. Hollywood’a ev sahipliği yapan şehirde film ve dizilerin çok büyük bir çoğunluğu çekiliyor. Şimdi gelen haberler ise bazı sevilen yapımların bu yangınlardan etkilendiğini ortaya koyuyor.

Fallout’ın 2. sezonu da dahil birçok yapımın çekimleri askıya alındı

Deadline tarafından paylaşılan habere göre ikonik post apokaliptik oyun serisinden uyarlanan ve çok sevilen Prime Video dizisi Fallout’ın 2. sezon çekimleri yangın nedeniyle durduruldu. Yılbaşı tatiline girilen çekimlerin normalde 8 Ocak günü başlaması bekleniyordu. Ancak yangınlar nedeniyle bu gerçekleşmedi.

Habere göre dizinin çekimleri için şu anda planlanan tarih 10 Şubat olarak belirlendi. Çekimlerin ertelenmesinin sezonun çıkışını erteleyip ertelemeyeceği konusunda bir bilgi yok. Ancak 1 aylık ertelemenin çok da şey değiştereceğini düşünmüyoruz. Tahminler, dizinin yeni sezonunun 2026’da geleceği yönünde.

Yangınlardan tek etkilenen Fallout değil. Variety’nin bildirdiğne göre Abbot Elemantary, Hacks, Suits LA, Grey’s Anatomy gibi birçok büyük dizinin prodüksiyonu yangınlar nedeniyle durduruldu. Setlerin yangından etkilenmediği ancak dumanın risk oluşturabileceği bildirildi. Yangınların ne zaman duracağını bilmiyoruz. Ancak şimdiden çok ciddi zararlara yol açtığını söylemek mümkün.