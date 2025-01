The Last of Us'ın 2. sezonundan heyecanı iyice artıran yeni tanıtım fragmanı geldi. Fragmanla birlikte sezonun ne zaman yayımlanacağı da açıklandı.

Nauhgty Dog’un ikonik post apokaliptik oyun serisinden esinlenen HBO imzalı dizi The Last of Us, 2023 başında yayımlanmış ve çok beğeni toplamıştı. Pedro Pascal ve Bella Ramsey başrollü yapımın büyük heyecanla beklenen ikinci sezonu da bu yıl gelecekti.

Şimdi ise hayranların heyecanını tavan yaptıran bir gelişme yaşandı. The Last of US’ın 2. sezonundan yeni bir teaser yayımlanırken ne zaman çıkış yapacağı açıklandı.

The Last of Us 2. sezondan bugün yayımlanan yeni tanıtım fragmanı

Nisanda geliyor

Fragmanla birlikte yapılan duyuruya göre The Last of Us’ın 2. sezonu, nisanda Max üzerinden yayımlanacak. Tam bir tarih henüz paylaşılmadı ancak hangi ay geleceğinin belli olması bile iyice beklentileri artırdı. Sadece 3 ay kaldı diyebiliriz.

İlk sezonda ilk oyunun işlendiğini görmüştük. Bu sezonda ise yavaş yavaş 2. oyundan olaylar yaşandığını görmeye başlayacağız. Oyunu oynayanların yakından tanıdığı Abby de yeni sezonda var. Karaktere Kaitlyn Dever hayat verecek. Tüm hikâyenin bu sezonda tamamlanmasının beklenmediğini de ekleyelim. Henüz onay almasa da bu yüzden 3. ve 4. sezon gelme ihtimali var.

Yeni sezondan daha önce yayımlanan teaser