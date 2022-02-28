Merakla beklenen 'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' filminden yeni fragman paylaşıldı. Fragmana ek olarak filmden bir de yeni poster yayımlandı.

Dünyanın en sevilen edebiyat ve film serilerinden olan Harry Potter evreninde geçen; ancak ilk 8 filmlik serideki olaylardan yıllar öncesini anlatan Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi 'Fantastik Canavalarlar: Dumbledore’un Sırları' filminden ilk fragman geçtiğimiz aylarda gelmiş, serinin heyecanlı hayranları film için gün saymaya başlamıştı.

Bugün ise filmden yeni bir fragman yayımlandı. Serinin ilk iki filminde hikayenin kötüsü Grindelwald olarak izlediğimiz Johnny Depp’in yerine sevilen oyuncu Mads Mikkelsen’i seyredeceğimiz Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’nın ikinci fragmanı, hayranların filmden beklentisini iyice artırdı.

Posterler bir tweet ile paylaşıldı

Serinin efsane karakteri Profesör Dumbledore’un gençliği olarak ünlü oyuncu Jude Law’ı izlediğimiz filmde Law’a, filmin başrolü olarak izlediğimiz Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ve Mikkelsen dışında Dan Fogler, Ezra Miller, Valerie Pachner, Katherine Waterston, Alison Sudol, Callum Turner, Richard Coyle, Poppy Corby-Tuech ve Victoria Yeates gibi isimler eşlik ediyor. Fragmanda serinin ilk filminde Katherine Waterston tarafından canlandırılan Porpentina Goldstein karakterinin gözükmemesi ise dikkat çekiyor.

Harry Potter filmlerinin son dört filminde yönetmen koltuğunda oturan –ve filmlerin fazla karanlık olmasıyla sık sık eleştirilen- David Yates tarafından yönetilen filmin senaryosu ise, kitapların yazarı J.K. Rowling ve ilk iki Fantastic Beasts filmiyle çoğu Harry Potter filminin senaryosunu yazan Steve Kloves tarafından kaleme alınıyor. Yates, Fantastik Canavarlar serisinin ilk iki filminin yönetmenliğini de yapmıştı.

'Fantastik Canavarlar: Dumledore'un Sırları' ikinci fragman

Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları, 15 Nisan 2022'de sinemalarda olacak.