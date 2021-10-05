Son dönemde milyonları ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci rolü ile adından yeniden söz ettiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, genç yaşına rağmen Türk sinema dünyasına damga vuran filmleriyle de dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’ı hayranlıkla izleyeceğiniz en iyi filmlerini listeledik.

2020 yılının karmaşası içinde bir dizi yayınlandı. Masumlar Apartmanı isimli bu dizi ilk bölümünden itibaren öyle bir etki yarattı ki televizyona küsmüş izleyicileri bile ekran karşısına kilitledi. Elbette, bu başarının en büyük sırlarından biri de hikayenin karakterlerine hayat veren oyunculardır. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, pek çok izleyicinin gözde oyuncusu haline geldi.

Farah Zeynep Abdullah 1989 doğumlu, genç, güzel ve çok yetenekli bir oyuncu. Adını son zamanlarda Masumlar Apartmanı ile anıyor olsak da aslında onun bu genç yaşına rağmen Türk sinema dünyasına damgasını vurmuş pek çok önemli filmi var. Üstelik pek çoğunda başrol görevini sırtlıyor. Farah Zeynep Abdullah’ı hayranlıkla izleyeceğiniz filmlerini listeledik ve kısaca bu filmlerin hikayelerinden bahsettik.

Farah Zeynep Abdullah filmleri:

Kelebeğin Rüyası

bi küçük Eylül meselesi

Unutursam Fısılda

Ekşi Elmalar

Arif v 216

Bizim İçin Şampiyon

Dumlupınar: Vatan Sağolsun

Unutulmuş şairlerin hikayesi: Kelebeğin Rüyası

Yıl: 2013

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönettiği ve rol aldığı Kelebeğin Rüyası filmi Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu isimli iki genç şairin gerçek hayat hikayesini anlatıyor. 1940’lı yıllarda Zonguldak’ta yaşayan iki şair üzerinden aşk, edebiyat ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin hikayesini izliyoruz. Belediye başkanının kızı Suzan’ın şehre dönmesiyle başlayan yolculuk, izleyenleri gözyaşlarına boğan bir sona ulaşıyor.

Aşkı unutmak mümkün mü?: bi küçük Eylül meselesi

Yıl: 2014

Yönetmen: Kerem Deren

Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Ceren Moray

Filmin baş karakteri Eylül, kendi halinde bir kadındır. Her şey yolunda giderken yaşadığı bir kaza sonucu hayatının son 1 ayını unutur. Çevresindeki herkes bu durumun hiçbir şey değiştirmediğini söylese bile Eylül’ün içi rahat etmez ve nedense Bozcaada’ya gitmeye karar verir. Burada karşılaştığı gizemli adam ise işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır. Çünkü Eylül’e, onun hatırlaması gereken aşık olduğu adam olduğunu söyler.

Doğduğun yeri unutma: Unutursam Fısılda

Yıl: 2014

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Işıl Yücesoy

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği Unutursam Fısılda filminde, muhafazakar bir kasabada yaşayan iki kız kardeşin dününü ve bugününü izliyoruz. Kız kardeşlerden biri içine kapanıkken, diğeri deli doludur. Deli dolu kızımız, bir gün kasabaya kaymakamın oğlunun gelmesi ile içindeki asi ruhu canlandırır. İçindeki şarkı söyleme arzusunun peşinden gitse de görüyoruz ki tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.

Bir hayat nasıl geçer?: Ekşi Elmalar

Yıl: 2016

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Devrim Yakut, Farah Zeynep Abdullah

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Ekşi Elmalar filmi, izleyicilere yerel bir Hakkari hikayesi anlatıyor. Belediye reisi, karısı ve onun üç kızı üzerinden 1970’li yılların siyasi hayatına da göndermeler yapan film Hakkari’de başlasa da finali 1990’lı yılların Antalya’sında yapıyor. Aşk ve aile kavramları üzerinde odaklanan filmin her sahnesi, nereli olursanız olun, insanın kalbine dokunuyor.

Türk bilim kurgu efsanesinin devam filmi: Arif v 216

Yıl: 2018

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah

Cem Yılmaz’ın Türk sinema tarihine altın harflerle adını yazdırdığı G.O.R.A.’nın devam filmi olan Arif v 216’da bu sefer karakterlerimiz Arif ve robot 216 geçmişe gidiyorlar. Cem Yılmaz’ın usta kaleminde işlenen Yeşilçam dünyasına giden karakterlerimiz, burada da bir şekilde yeniden bilim kurgu maceraları yaşamayı başarıyorlar. Filmin en büyük sürprizi ise burnumuzda tüten Yeşilçam dünyası isimlerini yeniden görüyor olmamız.

Gerçek bir efsane: Bizim İçin Şampiyon

Yıl: 2018

Yönetmen: Ahmet Katıksız

Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan

Bir dönem Türkiye gündemine damgasını vurmuş efsane yarış atı Bold Pilot, onun jokeyi Halis Karataş ve eşi Begüm Atman’ın gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı Bizim İçin Şampiyon filmi, 1990’lı yılların Türkiye’sinde geçiyor. 1996 yılında yapılan Gazi Koşusu’nda rekor kıran Bold Pilot ve Halis Karataş ikilisinin yarışa hazırlık süreci ve bu süreçte yaşanan aşk, izleyenlerin yüreğine dokunuyor.

Unutulan kahramanlarımız: Dumlupınar: Vatan Sağolsun

Yıl: -

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu

Henüz vizyona girmemiş olmasına rağmen çekimlerinin tamamlandığı bilinen Dumlupınar: Vatan Sağolsun filmi, TCG Dumlupınar denizaltısının gerçek hikayesini anlatıyor. 4 Nisan 1953 tarihinde, 86 kahraman mürettebatı ile batan TCG Dumlupınar denizaltısının batış sürecinde yaşananlar, bu film sayesinde günümüz izleyicisiyle buluşacak.

Masumlar Apartmanı ile adından yeniden söz ettiren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ı hayranlıkla izleyeceğiniz filmlerini listeledik. Henüz hakkında pek detay bilinmese de başarılı oyuncunun Türk arabesk müziğine damgasını vurmuş Bergen’in hayatının anlatıldığı bir filmde Bergen’i canlandıracağı da biliniyor.