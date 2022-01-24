Hayatını Kaybeden Fatma Girik'in Filmleri ve Ödülleri

Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşındaki ünlü oyuncu, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Türkiye bu sabah, oldukça üzücü bir haberle uyandı. Öyle ki Yeşilçam'ın en ünlü isimlerinden bir tanesi olan Fatma Girik'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Uzun zamandır sağlık sorunları ile mücadele eden usta oyuncu, ne yazık ki aramızdan ayrıldı.

12 Aralık 1942'de doğan Girik, aslında bayadır zaman zaman hastaneye kaldırılıyordu. Son dönemlerde ise İstanbul'daki bir hastanede tutulan Fatma Girik, 2022'ye de hastane odasında girmişti. 79 yaşındaki oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Fatma Girik'in ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.

1954'ten beri sinema sektöründeydi

Sayısız Yeşilçam filminde karşımıza çıkan Fatma Girik, ilk kez 1954 yılında sektöre girmişti. Henüz çok gençken İstiklal Uğrunda isimli filmde yer alan Girik, 1957 yılına geldiğimizde ise ilk kez başrol olup, Leke isimli filmle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başarmıştı. Usta oyuncu, 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar isimli diziden sonra da herhangi bir projede yer almadı.

Fatma Girik'in rol aldığı bazı projeler:

İstiklal Uğrunda

Leke

Sevdalı Gelin

Üsküdar İskelesi

Aşk Hırsızı

Fatoş'un Bebekleri

Ölüm Peşimizde

Keşanlı Ali Destanı

Karakolda Ayna Var

Yaprak Dökümü

Mualla

Yarın Son Gündür

Postacı

Gurbet Kadını

Babalar ve Evlatlar

Fatma Girik'in aldığı ödüller

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

1. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

1. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

3. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

35. Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

Siyasette de yer almıştı

Türkiye onu yaptığı filmlerle tanıyor olsa da Fatma Girik'in siyasi bir yönü de vardı. Hatta Yeşilçam'ın yıldızı, bir dönem İstanbul Şişli Belediye Başkanı olarak da görev yapmıştı.

Webtekno olarak Fatma Girik'i rahmetle anıyor, sevenlerine sabırlar diliyoruz...