Favipavir İsimli İlaç Corona Virüsüne Çare Olabilir

Corona virüsü vaka sayısı küresel çapta bugün itibariyle 200 bini aştı. Çinli yetkililerin gazetecilere yaptığı açıklamalardan derlenen raporlara göre virüs için olası bir tedavi olarak kullanılabilecek ilacın varlığından bahsedildi. Açıklamalara göre Çin'de klinik deneylere tabi olan bir Japon grip ilacı hastalık tespit edilen kişilerin kurtarılmasında etkin bir şekilde yardımcı oldu.

Favipiravir ismiyle bilinen bir ilaç, Corona virüsüyle enfekte olmuş hastaların tedavisinde kullanıldı. Avigan adı altında da satılabilen ve 2014 yılında Japonya’da Fujifilm’e bağlı Toyama Chemical şirketi tarafından geliştirilen ilaç, bir antiviral olarak da biliniyor. Yetkililer tarafından Çin'in Wuhan ve Shenzen şehirlerinde yaklaşık 200 hastanın ilacı deneme kapsamına alındığı da açıklanmış durumda.

Denemelerden çıkan sonuçları aktaran Çin hükümetinin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi direktörü Zhang Xinmin, kontrol grubundaki hastaların 11 gün yerine ortalama 4 gün içerisinde virüs testlerinde negatif olduklarını bildirdi. Zhang, salı günkü basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte ilacın 'çok güvenli ve açıkça etkili' olduğunu söyledi ve net bir yan etkisinin olmadığını ekledi.

Favipiravir’in tüm bunların yanında influenza virüsleri, West Nile virüsü, sarı humma virüsü, Şap hastalığı virüsünün yanı sıra diğer flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alfavirüslere karşı da aktif olduğu da paylaşılıd. İlacın aynı zamanda, hayvan çalışmalarında Zika virüsüne karşı sınırlı etkinlik gösterdiği, ancak MK-608 gibi diğer antivirallerden daha az etkili olduğu da biliniyor.

Çeşitli kaynaklar ilaçla ilgili bilgiler verdi

Reuters'tan alınan bilgilere göre, Fujifilm'in hisseleri Çarşamba günü %15'in üzerinde artış gösterdi, ancak şirket ilacın ana bileşenine ilişkin Çin lisansının süresi 2019’da dolduğundan ilaç için herhangi bir kazanç beklemiyor. Guardian'ın bildirdiğine göre ise, Japon doktorlar klinik çalışmalarda Favipiravir ilacını test ediyor ancak ilacın daha şiddetli semptomları olan hastalarda o kadar da etkili olmadığı raporlanıyor.

Çin Ankara Büyükelçiliği de Twitter hesabında Favipiravir’i paylaşarak, “Favipiravir isimli ilacın COVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı" ifadelerini kullandı. İlacın ne denli etkili olduğunu ilerleyen günlerde takip edeceğiz.