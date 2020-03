Dünya Sağlık Örgütü'nden Ibuprofen Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, son dönemlerde geniş bir kesim tarafından konuşulan ibuprofen konusuna açıklık getirdi. DSÖ sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda ibuprofenin Corona virüsü şüphesi olan ya da semtomlarını gösteren kişiler tarafından kaçınılması gereken bir madde olduğu ifade edildi.

Şu sıralar herkesin gündemi, kısa bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği Corona virüsü salgını. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde de tüm dünyaya yayılan virüs, bugüne kadar binlerce can aldı ve bilinçli her birey, bu virüsten hem kendini hem de sevdiklerini koruyabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla günlük yaşantımızın büyük bir parçasını oluşturan sosyal medya platformları da şu sıralar Corona virüsüne kilitlenmiş durumda. Herkes; Instagram, Facebook ve Twitter gibi platformlar üzerinden Corona virüsü ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapıyor. Yapılan bu paylaşımların bir kısmı gerçeği yansıtırken bir kısmı da tamamen sahte bilgilerden oluşuyor ve bu da insanlık için büyük bir risk oluşturuyor.

İnsanlar son günlerde, WhatsApp üzerinden "Ibuprofen" isimli bir ilaç etken maddesi ile çeşitli söylentileri konuşmaya başladılar. Konuyla ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yayılma hızı, yetkililerin de gözünden kaçmadı. Şimdiyse Dünya Sağlık Örgütü, Ibuprofen ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, düzenlediği bir basın toplantısında Ibuprofen'in hekim onayı olmadan kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Corona virüsü şüphesi olan ya da Corona virüsü semptomlarını gösteren kişilerin Ibuprofen kullanımından kaçınması gerektikleri belirtildi. Peki Ibuprofen nedir? Şimdi de bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Ibuprofen nedir?

Ibuprofen, antienflamatuar ilaçların etken maddesidir. Ağrı kesici, ateş düşürücü amaçla kullanılırlar ve çoğu zaman gribin etkilerini zayıflatmak için de hasta kişiler tarafından terih edilir. Pek çok ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlara nazaran daha ağır olan ibuprofen, çeşitli hastalıklara sahip olan hastalar tarafından kullanılmaması gereken bir madde.