Koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımının zorunlu olduğu bu zamanlarda, bir şirket tarafından kendini sterilize edebilen maske üretildi. LEAF adlı maske, şeffaf yapısı ve güçlü filtreleriyle oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Bu maske, şimdi FDA onayı da aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok ülkede hayatı durma noktasına getirmişti. Etkisini bir miktar da olsa azaltan salgına karşı önlemler yavaş yavaş gevşetilmeye başlanmış durumda fakat virüs hâlâ risk teşkil etmeye devam ediyor. Bu nedenden dolayı da normalleşme sürecinde alınması gereken bazı tedbirler bulunuyor. Bunların başında da maske kullanımı geliyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maskeler, oldukça güçlü bir tedbir olsa da maske kullanımının zorlu olduğunu söyleyebiliriz. Uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık veren maskeler, iletişimi de oldukça kısıtlıyor. Yaz aylarında olduğumuzdan dolayı sıcakla birlikte kullanımı oldukça zorlu olan maskelere, Redcliffe Medical tarafından oldukça etkili bir çözüm geldi.

'LEAF' tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildi:

Detroit merkezli şirket tarafından geliştirilen maske, kullandığımız maskelere göre oldukça rahat bir kullanım sunuyor. N99+ standardında hava filtreleme ve kendinden sterilizasyon özelliklerine sahip bu maske, dünyanın ilk FDA kayıtlı şeffaf maskesi konumunda bulunuyor. Tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen 'LEAF' adlı maskenin üretiminde havacılık teknolojisinden de yararlanılmış.

LEAF, yüzü olabildiğince görünür kılmak ve maskeyle birlikte iletişim kurmada kolaylık sağlamak için özel bir silikondan üretilmiş. N99+ HEPA / karbon filtreler de bu kullanışlı tasarımının oldukça stratejik bir yerinde konumlanmış durumda. Ayrıca bu tasarım sayesinde kullanıcılar, maskelerini çıkarmadan yüz tanıma kilitli telefonlarının kilidini rahatlıkla açabiliyor. Şeffaf maskelerin en büyük sorunu olan buğulanmaya da çözüm sunan LEAF, diğer maskelere göre birkaç adım öne çıkıyor.

LEAF için açılan kitlesel fon, şu anda 30.000 dolarlık hedefini %3.266 kadar geçmiş bulunuyor. Henüz seri üretime geçilmeyen maskeyi yakın zamanda sokaklarda görmemiz oldukça mümkün gözüküyor.