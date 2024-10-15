Ferrari'nin sevilen modellerinden Ferrari F430, bir benzin istasyonunda aniden alev aldı.

Tennessee’de bir benzin istasyonunda yaşanan talihsiz bir olayda Ferrari F430 alevler içinde kalarak âdeta kül oldu.

İtalyan markasının orta motorlu V8 süper otomobili olarak tanınan bu model, otomobillere ilgi duyanlar için de oldukça sevilen bir araç. Olay ise geçtiğimiz Cuma günü, Signal Mountain bölgesindeki bir Citgo benzin istasyonunda gerçekleşti. Yakıt ikmali sırasında aniden alev alan Ferrari F430, kısa sürede alev ve dumanlardan görünmez hâle geldi.

Olayın nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmış değil ancak yetkililer, olayın araçtan, benzin pompasından ya da kullanıcı hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırmaya devam ediyor. Signal Mountain İtfaiye Departmanı yangına hızlıca müdahale etse de Ferrari'nin arka kısmı alevlere maalesef teslim olmuş. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflar, aracın arka yarısının tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldiğini gösteriyor.

Yangın, aracın kabinine kadar yayıldığından birçok açıdan ciddi hasara yol açtı. İtfaiyenin çabuk müdahalesi sayesinde Ferrari'nin ön bölümü nispeten kurtarıldı. Kaput, ön çeyrek paneller ve ön tekerlekler yangından etkilenmeden önce kontrol altına alındı.

Yangının ardından istasyondaki pompalar kapatıldı ve trafiğin bir yönü güvenlik nedeniyle durduruldu. Bir kullanıcının belirttiğine göre geçmişte de Ferrari F430 sahipleri aracın yakıt doldurma sisteminde sorun olabileceğine dair bazı şeyler söylemiş olsa da modelin böyle bir problemi olup olmadığına dair somut bir delil mevcut değil.

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