FETÖ mensuplarının güncel yapılanmasının League of Legends (LoL) oyunu içinde toplantılar yaptığı iddia edildi.

Dünyanın en popüler oyunlarından Leage of Legends (LoL) ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun, FETÖ üyelerince toplantı yapmak için kullanıldığı iddia edildi. Sabah Gazetesi tarafından paylaşılan bilgilere göre örgüt mensupları, LoL üzerinden oluşturdukları sohbet kanalları aracılığıyla iletişim kuruyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan soruşturma raporlarına ulaşan Dilhan Dumanoğlu'nun iddiasına göre FETÖ'nün yeni yapılanması İstanbul, İzmir ve Ankara üzerinden yönetiliyor. Örgüt yöneticileri, LoL'deki sohbet sistemini kullanarak toplantılar gerçekleştiriyorlar. Bu arada; FETÖ mensuplarının Signal, Viber ve Telegram üzerinden de sohbet ettikleri, edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

LoL'ün sohbet sistemi nasıl çalışıyor?

Leage of Legends istemcisini çalıştırdığızda, arkadaş listenizde bulunan diğer oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz. Ayrıca, bir oyun sırasında da takım arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. FETÖ'nün bu özelliği nasıl kullandığına ilişkin herhangi bir detay yok. Yani bir oyuna girip AFK olarak mı kaldıkları yoksa genel menü üzerinden mi konuştukları net değil. Resmi makamlar ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmuş değiller.

Sosyal medyada gündem oldu:

FETÖ'nün iletişim için dünyanın en popüler oyunlarından birini kullanması, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar şöyleydi: