Otomobil devi Fiat'ın Marka Direktörü Altan Aytaç, Türkiye'de üretilen Fiat Egea'nın otomatik şanzımanlı versiyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı. Aytaç, herkesin merakle beklediği otomatik şanzıman seçeneğinin 2022 yılında sürücülerle buluşacağını dile getirdi.

Türkiye'de önemli derecede üretim hacmine sahip Fiat, yaklaşık 8 ay önce Egea ailesini tamamen yenileyerek piyasaya sunmuştu. Değişen Fiat logosu ile birlikte aileye bir de yeni Cross modelini dahil eden şirketin yeni modelleri beğenilmiş, ancak yaklaşık 8 aydır hiçbir modelde otomatik şanzıman seçeneğinin bulunmaması eleştirilmeye başlanmıştı.

Şirketin Marka Direktörü Aytan Ayta, Egea ailesinde otomatik şanzıman seçeneğini bekleyenler için müjdeli haberi verdi. Aytaç, Bursa'da üretilip dünyaya ihraç edilen Fiat Egea için otomatik şanzıman ve dizel otomatik şanzıman kombinasyonunun 2022 yılının başlarında sürücülere sunulacağını açıkladı.

İlk etapta benzinli otomatik şanzıman seçeneği olmayacak

Bildiğiniz üzere Fiat Egea, şu anda piyasada bulabileceğiniz en uygun sıfır otomobil. Fiyat listesine baktığımız zaman, ailenin sedan üyesinin 154 bin 600 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Tasarım, bütçe ve donanım konusunda sürücülerin ihtiyacına karşılamak adına tasarlanan Egea ailesi, insanlardan beğeni toplamayı başarsa da seçeneklerin arasında otomatik şanzımanın olmaması Fiat için büyük bir eksiklikti.

Fiat Marka Direktörü Aytan Aytaç, geçtiğimiz gün Türkiye'deki otomobil pazarı hakkında konuşurken, Egea için herkesin beklediği haberi de vermiş oldu. Aytaç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Egea'da artık otomatik şanzıman tarihinin kesinleştiğini söyleyebiliriz. Otomatik vites seçeneği yıl başında gelecek, dizel motor otomatik şanzıman ikilisini 2022'nin başında satışa sunacağız. İlk etapta benzinli versiyonda otomatik şanzıman seçeneği olmayacak"