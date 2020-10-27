Fiat, TOFAŞ tesislerinde üretilen ve Tipo markasıyla Avrupa'ya da ihraç edilen Türkiye'deki en popüler otomobillerinden Egea ailesini yeniledi. 2021 Fiat Egea, yenilenen mevcut modellerinin yanı sıra bir de crossover modele sahip oldu.

İtalya merkezli otomobil markası Fiat’ın 2015 yılında ortaya çıkardığı ve Türkiye’de de fazlasıyla popüler otomobillerinden biri olan Egea, yenilendi ve şu ana kadar sedan, hatchback ve station wagon seçenekleri olan aileye bir de crossover model eklendi.

Tasarım açısından büyük değişiklikler yerine küçük düzeltmeler alan yeni Egea ailesindeki en büyük değişikliğin yenilenen ızgaralar, daha sportif far tasarı ve Fiat logosu olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Egea’lar ile birlikte Fiat, ilk kez Fiat 500 modelinde yer verdiği yeni logosuna yer veriyor.

Standart olarak elmas kesimli 16-17 inç jantlarla gelen yeni Fiat Egea ailesi, artık 7 inçlik bir dijital gösterge paneline sahip. Ayrıca yenilenen bilgi-eğlence sistemi de 10,25 inçlik oldukça büyük ekranı ile sürücülere özellikle navigasyon uygulamalarında büyük kolaylık sağlayabilir.

Fiat, Egea’nın multimedya sistemini yine ilk kez Fiat 500’de kullanılan UConnect 5 ile güncellerken aracın asıl ‘konfor’ unsurları olan direksiyon simidi, klima kumandaları ve iç kaplamaları da es geçmiyor. Bu nedenle yeni Egea, krom ve siyah iç kaplamalarla geliyor ve önceki nesle göre daha şık bir tasarım sunuyor.

Şüphesiz yeni Egea ailesinin en dikkat çeken modeli Egea Cross olacak. İlk bakışta hormonlu bir Egea Hatchback izlenimi oluşturan Egea Cross; süspansiyon, jant/lastik ölçüleri ve yerden yüksekliği ile kardeşlerinden ayrılıyor.

Fiat’a göre Egea Cross, diğer Egea modellerinden 7 santimetre daha yüksek ve sürücüye daha yüksek bir oturma pozisyonu sunuyor. Ayrıca araçta diğer Egea modellerine kıyasla daha ‘gösterişli’ bir tampon, gövde kaplamaları, yan marşpiyerler ve tavan rayları da yer alıyor.

Fiat, makyajlama ile birlikte Egea ailesinin sürüş destek sistemlerini de yenilemiş durumda. Araçlara entegre edilen yeni sistemler arasında Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Adaptif Uzun Far, Kör Nokta Uyarı Sistemi, ön park sensörleri, anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarjı bulunuyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto da araçta kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Peki yeni Egea ailesi, kaputun altında ne gibi değişiklikler vadediyor? Öncelikle ailenin en yeni motor seçeneğinin 100 beygir güç sunan 1.0 litre GSE T3 benzinli motor olduğunu ifade edelim. Yeni motor, 1.4 litrelik mevcut motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm tork sunabiliyor.

Egea’nın diğer motor seçenekleri ise Euro 6D Final uyumlu dizel motorlardan oluşuyor. 1.3 litrelik motor 95 beygir, yenilenen 1.6 litrelik motor ise önceki 120 beygirlik versiyonun aksine 130 beygir güç vadediyor. Makyajlanan Egea’lar ile daha yakından tanışmak için 2021 yılını beklememiz gerekecek.