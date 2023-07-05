Fiat, "Topolino" ismini verdiği yeni elektrikli aracını duyurdu. Citroen Ami'nin kardeşi olarak karşımıza çıkan aracın teknik özellikleri ve fiyatı ise açıklanmadı.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları listesinde başı çeken Fiat, bundan birkaç ay önce "Topolino" ismini verdiği yeni bir elektrikli araç duyurdu. Şimdiyse Topolino ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fiat, Citroen Ami'nin kardeşi olarak tanıtılan Topolino için yeni görsel ve bilgiler paylaştı.

Fiat'ın elektrikli aracına verdiği isim "bebek fare" anlamına geliyor. Buradan, aracın oldukça küçük olduğunu anlayabilirsiniz. Tasarım olarak da Citroen Ami'nin kapısız versiyonu olarak karşımıza çıkan elektrikli araç, daha çok turistik merkezlerde kullanıma uygun gibi görünüyor. Ancak bugün paylaşılan yeni görüntüler, Topolino'nun kapılı versiyonlarının da bulunacağını gözler önüne seriyor.

Karşınızda Fiat Topolino

Fiat'ın yaptığı açıklamaya göre Topolino, 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. Aracın maksimum hızı ise 45 km/s olarak açıklandı. Buradan, Citroen Ami'deki 6 kW kapasiteli elektrik motorunun Fiat Topolino'da da bulunduğu yorumunu yapabiliriz.

Fiat Topolino, hızlı şarj desteğine sahip. Yapılan açıklamaya göre tüketiciler, bu elektrikli aracı 4 saatte tam şarj edebilecekler.

Fiat, Topolino'yu iki farklı versiyon olarak satacak. Bunlardan biri normal versiyon, diğeri ise Dolcevita. Normal versiyonda kapılı tasarım bulunacak. Dolcevita versiyon ise kapı yerine kapı ipi ile gelecek.

Fiat'ın İtalya'daki internet sitesi, Topolino ile ilgili daha fazla bilgi sağlamıyor. Haliyle aracın fiyatını bilemiyoruz. Öte yandan; Topolino'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de belli değil.

Kardeş marka Opel'in de benzer bir aracı var: Rocks-E

Yine Stellantis bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir marka olan Opel'in yeniden markalandırılmış bir Citroen Ami'ye sahip olduğunu belirtelim. Türkiye'ye gelmese de bazı ülkelerde uzun zamandır satılan Rocks-E isimli bu araç, Citroen Ami ile aynı teknik özelliklere sahip...