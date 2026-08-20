Gözyaşımız Pıt: Bir Döneme Damga Vuran FIFA 07 Neden Efsane Bir Oyundu?

Bir dönemin efsanesi FIFA 07, futbol oyunlarının yalnızca maç yapmaktan ibaret olmadığını gösteren yapımlardan biri oldu. Peki 2006'da çıkan bu oyun, güçlü rakibi PES 6'nın karşısında nasıl yılın en çok konuşulan futbol oyunlarından birine dönüştü?

2000'li yılların ortalarında futbol oyunu denildiğinde ortada bugünkünden çok daha sert bir rekabet vardı. Bir tarafta lisansları, sunumu ve geniş takım havuzuyla FIFA serisi, diğer tarafta oynanışıyla büyük bir oyuncu kitlesini peşinden sürükleyen Pro Evolution Soccer bulunuyordu. EA Sports bu rekabetin kızıştığı dönemde FIFA 07'yi piyasaya sürdü ve serinin geleceğini şekillendirecek adımlardan bazılarını bu oyunla attı.

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Aradan yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen FIFA 07'nin hâlâ hatırlanmasının nedeni sadece nostalji değil. Geliştirilen Manager Mode, geniş lisans havuzu, dönemin şartlarına göre iddialı çevrim içi özellikleri, unutulmayan müzikleri ve Xbox 360'ta kullanılan yeni nesil oyun motoru FIFA 07'yi serinin dikkat çekici dönüm noktalarından birine çevirdi. Gelin, bugün EA Sports FC adıyla devam eden futbol serisinin geçmişindeki bu önemli oyunun başarı hikâyesini inceleyelim.

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FIFA 07 sahaya çıkıyor

FIFA 07, Avrupa'da 22 Eylül 2006 tarihinde PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance ve PSP gibi platformlar için piyasaya çıktı. Kuzey Amerika çıkışı ise 3 Ekim'de gerçekleşti. Xbox 360 sürümü daha sonra geldi ve EA bu sürümü yeni nesil futbol deneyiminin başlangıcı olarak konumlandırdı. Oyunun çıktığı dönemi anlamadan FIFA 07'nin başarısını değerlendirmek pek mümkün değil çünkü 2006 yılı futbol oyunları açısından son derece rekabetçi geçti. Konami cephesinde Pro Evolution Soccer 6 vardı. PES serisi o yıllarda akıcı oynanışı ve top fiziği sayesinde çok güçlü bir oyuncu kitlesine sahipti yani EA Sports'un yalnızca lisans avantajına güvenmesi artık yeterli değildi.

FIFA 07 bu yüzden oynanış tarafında da değişikliklere gitti. EA, mevcut nesil sürümlerde yapay zekâyı geliştirirken şut sistemini elden geçirdi. Oyuncular duran toplarda topa falso verebiliyor, futbolcular fiziksel mücadelelerde daha belirgin şekilde etkileşime giriyor ve yıldız oyuncular kendilerine özgü hareketlerle diğerlerinden ayrılıyordu. EA'nın dönem açıklamasına göre Manager Mode tarafında futbolcu değerleri ve maaşları da daha gerçekçi olacak şekilde yeniden düzenlenmişti.

FIFA 07'nin elindeki en büyük kozlardan biri ise lisanslardı. EA, oyunda 20'den fazla ülkeden 27 lig sunduğunu açıklamıştı. Bu geniş kapsam, tuttuğu takımla veya Avrupa'nın büyük kulüpleriyle oynamak isteyen futbolseverler için ciddi bir çekim merkezi oluşturdu.

EA oyunu tek kişilik bir futbol deneyimi olarak tasarlamadı. FIFA 07 ile gelen Interactive Leagues sistemi Premier League, Bundesliga, Fransa ligi ve Meksika ligi gibi organizasyonlarda gerçek fikstürle bağlantılı çevrim içi maçlar sunuyordu. Bugün canlı servis oyunlarında sıradan görünen gerçek dünya ile oyun arasındaki bu bağlantı, 2006 için dikkat çekici bir fikirdi.

Onu efsane yapan ne oldu?

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FIFA 07'nin yıllar sonra bile hatırlanmasının arkasında tek bir özellik yok. Oyun, futbolseverlere kapsamlı bir paket vermeyi başardı. Maç yapmak isteyen oyuncu hızlıca sahaya çıkabiliyor, uzun soluklu deneyim arayanlar Manager Mode'a geçebiliyor, arkadaşlarıyla rekabet etmek isteyenler ise farklı oyun modlarından yararlanabiliyordu.

Oynanış tarafında FIFA 06'dan gelen temel yapı korunurken futbolcuların topsuz hareketleri ve saha içindeki kararları geliştirildi. Oyuncunun yalnızca topu kontrol ettiği futbolcuya değil, takım arkadaşlarının hareketlerine de dikkat etmesi gerekiyordu. Savunma arkasına koşular, pas kanallarının oluşması ve fiziksel mücadeleler maçların temposunu etkiliyordu.

FIFA 07'nin en büyük avantajlarından biri de erişilebilirlik ile derinlik arasında kurduğu denge. Oyuna ilk kez giren biri temel kontrolleri kısa sürede öğrenebiliyordu. Daha fazla zaman geçiren oyuncular ise şut çeşitleri, duran toplar, taktikler ve takım yönetimi üzerinden daha ayrıntılı bir deneyime ulaşabiliyordu. EA da Xbox 360 sürümünü tanıtırken kontrolleri öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor bir yapı olarak konumlandırmıştı.

EA, FIFA 07'nin ses tasarımında tribünlerin sahadaki gelişmelere göre tepki vermesi için dinamik bir yapı kullandı. Taraftarların maçın gidişatına göre tezahürat yapması veya tepki göstermesi, dönemin futbol oyunlarında atmosfer hissini güçlendiren ayrıntılardan biriydi. FIFA 07'nin ticari performansı da bu formülün karşılık bulduğunu gösteriyor. Birleşik Krallık oyun sektörünün ticaret kuruluşu Ukie'nin 2006 listesinde FIFA 07, yılın en çok satan kutulu oyunu olarak ilk sırada yer aldı.

Manager Mode saatleri nasıl yuttu?

FIFA 07 denildiğinde birçok oyuncunun aklına doğrudan Manager Mode geliyor. Bugünkü Career Mode'un geçmişteki karşılıklarından biri olan bu mod, yalnızca maçların arka arkaya oynandığı basit bir sezon deneyimi değildi. Transferler, futbolcu gelişimi, takım ekonomisi ve kadro yönetimi oyuncuyu uzun süre ekran başında tutan bir sistem oluşturuyordu.

EA, FIFA 07 ile futbolcu değerleri ve maaş sistemini yeniden dengelemişti. Teknik direktör olarak verdiğiniz kararlar futbolcuların performansını ve durumunu etkilerken yapay zekâ tarafından yönetilen rakip kulüpler de transfer ve takım yönetimi konusunda daha aktif davranıyordu. Oyuncuların forma giydikçe gelişmesi ise genç yetenekleri kullanmayı daha anlamlı hâle getirmişti.

Bu yapı basit görünen ama saatler süren bir döngü yaratıyordu. Küçük bir kulübü seçip bütçeyi yönetmek, doğru oyuncuları transfer etmek, genç isimleri geliştirmek ve birkaç sezon içinde Avrupa'nın güçlü takımlarından birine dönüşmek FIFA 07'nin en keyifli taraflarından biriydi.

Manager Mode'un dönemine göre dikkat çekici başka bir özelliği de PS2 ve PSP arasındaki bağlantı. EA, oyuncuların menajerlik kariyerlerini iki sistem arasında aktarabilmesini sağladı. Evde PlayStation 2 üzerinden başladığınız kariyeri PSP'ye taşıyıp devam ettirmek mümkündü.

O müzikler FIFA 07'nin kimliğine dönüştü

FIFA serisinin müzik seçimleri yıllar boyunca oyunların kimliğinin önemli parçalarından biri oldu ancak FIFA 07 bu konuda serinin en çok hatırlanan yapımlarından biri hâline geldi. Ana menüde takımınızı değiştirirken, Manager Mode'da transfer peşinde koşarken veya maç başlamasını beklerken duyduğunuz parçalar bir süre sonra oyun deneyiminin ayrılmaz parçasına dönüşüyordu.

EA, FIFA 07 için 21 ülkeden sanatçıların yer aldığı 40 parçalık uluslararası bir soundtrack hazırladı. Muse, Keane, The Feeling, The Pinker Tones ve Brazilian Girls gibi isimlerin yanında farklı ülkelerden çok sayıda grup ve sanatçı listede bulunuyordu. Bu çeşitlilik, oyunun dünya futbolunu temsil eden yapısıyla doğrudan örtüşüyordu. EA da soundtrack'i açıklarken futbol ve müziğin küresel niteliğini bir araya getirmeyi hedeflediğini belirtiyordu.

FIFA 07'nin müziklerini unutulmaz yapan nokta yalnızca tanınmış sanatçılara yer vermesi değildi. Oyuncuların daha önce hiç karşılaşmadığı grupları keşfetmesi de FIFA deneyiminin parçası hâline gelmişti. Henüz Spotify'ın küresel olarak hayatımıza girmediği, YouTube'un ise bugünkü müzik keşif platformuna dönüşmediği bir dönemden söz ediyoruz. FIFA gibi milyonlarca kişiye ulaşan oyunlar, yeni şarkılar keşfetmenin etkili yollarından biriydi.

Her yeni oyun çıktığında yalnızca futbolcuların reytingleri veya oynanış değişiklikleri değil, soundtrack listesi de merakla beklenmeye başladı. FIFA 07 ise bu kültürün 2000'li yıllardaki güçlü örneklerinden biri olarak hafızalarda kaldı. Oyunu yıllar önce bırakan birinin bugün FIFA 07 soundtrack'inden tanıdık bir parçayı duyar duymaz menü ekranlarını hatırlaması pek şaşırtıcı değil. Çünkü soundtrack burada arka planda çalışan basit bir müzik listesinden çok daha fazlasına dönüşmüştü. FIFA 07'nin yarattığı nostaljinin büyük bir kısmı da tam olarak buradan geliyor.

FIFA 07 neden hâlâ unutulmadı?

FIFA 07'nin bugün hâlâ konuşulmasını yalnızca "eski oyunlar daha güzeldi" düşüncesiyle açıklamak eksik kalır. Oyun, FIFA serisinin değişmeye başladığı kritik bir döneme denk geldi. EA bir yandan PlayStation 2 ve PC gibi dönemin yaygın platformlarında mevcut FIFA formülünü geliştirirken diğer taraftan Xbox 360 için serinin geleceğini şekillendirecek farklı bir teknik altyapı hazırlıyordu.

Xbox 360 sürümünde EA'nın yaklaşık iki yıllık geliştirme sürecinin ardından hazırladığı yeni nesil oyun motoru kullanıldı. Şirket, topun futbolculardan bağımsız fizik hesaplamalarına sahip olduğunu ve futbolcuların hareketlerinin yeni animasyon sistemiyle işlendiğini açıklamıştı. Bu yaklaşım topun yalnızca önceden belirlenmiş animasyonları takip etmesi yerine saha içindeki etkileşimlere daha doğal tepki vermesini hedefliyordu.

Oyunun başarısının bir başka tarafında ise erişilebilirlik bulunuyordu. FIFA 07'yi açıp birkaç dakikada maç yapmaya başlayabiliyordunuz ancak oyunun sunduğu içerik bunun çok ötesindeydi. Manager Mode uzun süreli kariyer deneyimi sağlıyor, lisanslı ligler gerçek futbol atmosferini güçlendiriyor ve Interactive Leagues çevrim içi futbol ile gerçek fikstürü bir araya getiriyordu.

Elbette FIFA 07'nin karşısında çok güçlü bir rakip vardı. Pro Evolution Soccer 6, dönemin futbol oyunu tartışmalarında oynanışıyla ciddi bir üstünlük kurmuştu ve bugün bile serinin en başarılı oyunlarından biri olarak anılıyor. FIFA 07'nin hikâyesini ilginç yapan da tam olarak bu rekabet. EA, PES'in en güçlü dönemlerinden birinde lisans, içerik çeşitliliği, sunum ve farklı oyun modları üzerinden kendi kitlesini büyütmeyi başardı.

Aradan yaklaşık 20 yıl geçti. FIFA markasının EA ile olan birlikteliği sona erdi ve seri bugün EA Sports FC adı altında yoluna devam ediyor. Grafikler fotogerçekçiliğe yaklaştı, çevrim içi modlar oyunun merkezine yerleşti, Ultimate Team devasa bir ekosisteme dönüştü. Buna rağmen FIFA 07'yi hatırlayan oyuncular için Ronaldinho'nun kapakta olduğu o dönem, basit bir eski oyun anısından çok daha fazlasını ifade ediyor.

Belki de FIFA 07'nin asıl başarısı burada yatıyor. Teknik özelliklerinin büyük bölümü yıllar içinde eskidi ancak Manager Mode'da kurulan takımlar, arkadaşlarla yapılan maçlar ve menüde tekrar tekrar dinlenen şarkılar hafızalarda kaldı. Peki sizin FIFA 07'den unutamadığınız şey ne? Manager Mode'da kurduğunuz takım mı, arkadaşlarınızla yaptığınız maçlar mı yoksa yıllar sonra bile duyduğunuz anda oyunu hatırlatan soundtrack'i mi? Yorumlarda FIFA 07 anılarınızı paylaşın.