FIFA, Blok Zincir Platformu Algorand ile Ortaklık Kurdu!

FIFA, blok zincir platformu Algorand ile ortaklık kurduğunu resmen duyurarak blok zincir dünyasına giriş yaptı. Anlaşmanın detayları bizzat FIFA tarafından paylaşıldı.

Futbol ve yenilikçi teknolojileri bir araya getirmeye devam eden Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bugün yeni bir iş birliğine daha imza attı. Dünya futbolunun yönetim birimi, blok zincir teknolojisi şirketi Algorand ile sponsorluk ve teknik iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Yeni anlaşmayla birlikte Algorand’ın, FIFA’nın resmi blok zincir platformu olacağı ve FIFA’ya resmi blok zincir destekli cüzdan çözümü sunacağı açıklandı. Anlaşmanın sponsorluk başlığı altındaysa Algorand, Kuzey Amerika ve Avrupa’da FIFA 2022 Dünya Kupası, FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda’nın Bölgesel Destekçisi olacak.

FIFA, blok zincir dünyasına resmen girdi!

Algorand, FIFA’ya blok zincir desteği kapsamında yönetimin dijital varlık stratejisini daha da geliştirmesine yardımcı olacak. FIFA ise Algorand’a reklam, medya teşhiri ve promosyon fırsatları gibi sponsorluk varlıkları sağlayacak. FIFA, Algorand ile yaptığı anlaşma ile birlikte resmen blok zincir dünyasına atılmış oldu.

Turing Ödüllü kriptograf Silvio Micali tarafından kurulan Algorand, dünya çapında 2.000’den fazla organizasyonu uygulama ve hükûmet birimleri için blok zincir hizmeti sunuyor. Platform, büyümeyi, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve yeniliği çevresel açıdan sorumlu bir şekilde hızlandırmanın yolu olarak Web3’ü benimsiyor.