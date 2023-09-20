Spor oyunlarında aslında pek rastlamadığımız sürprizler veya detaylar fark edildiğinde insanın yüzünde ufak bir tebessüm oluşturabiliyor.

Normalde spor kategorisi altında yayınlanan oyunlarda bu tarz sürprizlerle karşılaşmayı pek ummuyoruz. Hepimizin doğal olarak ilk düşüncesi, arkadaşımızlayken ‘’Gel bi’ maç atalım.’’ veya ‘’Bi’ kaç maç atıp kapatırım.’’ oluyor.

Fakat EA, FIFA serilerine gerek ufak detaylar gerek değişik easter egg’ler eklemiş, ki ilk defa görüyorsanız bayağı bi’ şaşıracaksınız.

İlk olarak easter egg'lere göz atalım:

FIFA 23’te Ryan Reynolds easter egg’i bulunuyor.

Kırmızı Ejderhalar olarak anılan Wrexham FC, aslında EFL League Two’da oynayan (İngiltere’nin 3. Ligi), köy takımı diye nitelendirilen bir futbol kulübüdür.

Tarihler 2021 Şubat ayını gösterdiğinde Wrexham FC, Hollywood’un tanınmış isimleri Ryan Reynolds ve Rob McElhenney tarafından 2 milyon sterlin ödeyerek satın alındı.

FIFA 23’te Wrexham ve Liverpool’u karşı karşıya getirirsek spikerler mikrofonu Ryan Reynolds ve Rob McElhenney’e uzatıyor. O sırada Liverpool’un Wrexham’a kıyasla küçük bir takım olduğunu ve Liverpool’un Wrexham’ın çakma bir versiyonu olduğu hakkında eğlenceli bir diyalog dönüyor.

FIFA 23’te West Ham iç sahada maça çıktığında taraftarlar Bubbles şarkısıyla birlikte, bizim de küçükken oynadığımız köpüklü baloncuk veya baloncuk tabancalarıyla sahada çok farklı bir atmosfer yaşıyorlar.

İç saha olarak West Ham’ı seçtiğimizde stadyum adeta bir çocuk parkına dönüyor ve oynayanları kendine bir kez daha bağlamayı başarıyor. West Ham taraftarı ve oyuncular hatta tüm futbolseverler için bu an ikonik kelimesinin karşılığı diyebiliriz.

Toplantıya da kask ile gitmiyordur herhalde…

Petr Čech, 2006 yılında Chelsea ve Reading arasında oynanan maçta Stephen Hunt’ın dizinin, Čech’in kafasına çarpmasıyla beyin travması geçirdi. Kafatasında çatlak tespit edilen ve ölümden dönen Čech, futbol oynamaya devam edebilmesi için maçlarda bildiğiniz üzere mecburiyetten bu kaskı (maskeyi) takıyor.

FIFA 19’un ilk versiyonlarında, kariyer modunda Petr Čech ile görüşmeye gittiğinizde, Čech’in orada kask ile oturduğunu görebilirsiniz. Olayın üzerine Čech, bunu şaka amacıyla yaptıklarını düşünüyor ama hiçbir toplantıya kravatsız gitmeyeceğini belirtiyor.

Başta bu olay esprili bir selam olarak düşünülse de daha sonradan gelen güncellemeyle bu durum ortadan kalkıyor ve EA bunun üzerine güncellerken bir kravat buldukları konusunda tatlı bir şaka yapıyor.

FIFA 17’de stadyum olarak Arena del Centenario’yu seçerseniz köşe bayraklarının arkasında yer alan, şişirilebilir EA markalı dev bir kola kutusu göreceksiniz.

İşin ilginç yanı, sadece görsel olarak eklenen bir şeyden ibaret değil. Topu şişeye doğru attığınızda top kaybolmak yerine kola kutusundan seker ve size geri döner.

Umuyoruz ki EA'in yeni çıkaracağı EA FC24’te bu tarz sürprizlerle daha çok karşılarız.

Şimdide bazı detaylara bakalım:

İlk olarak FIFA 19'da karşımıza çıkan Meksika dalgası koreografisi, FIFA 23'te daha şık bir hale geliyor.

Önceki FIFA oyunlarında varlığından bile haberdar olmadığımız top toplayıcılar, ilk defa FIFA 23'te bir animasyona sahip oldu.

FIFA 23'te savunma yapan oyuncu, topa müdahale ederse müdahale yapan oyuncunun ayağı bir aksiyon gösteriyor.

Biz pek dikkat etmesek de FIFA oyunlarında kaydığımızda veya topa vurduğumuzda çimler uçuşur.

FIFA oyunlarında karakterlerin çarpıştığında birbiriyle girdikleri etkileşim, FIFA 23'te daha gerçekçi bir hâl alıyor.

Oyuncular FIFA 23'te acıyı hissediyor. Buna daha önceki FIFA oyunlarında hiç rastlamamıştık.

Bu tarz küçük detayları pek fark etmiyoruz veya umursamıyoruz. Fakat bu tarz detaylar oyunu ister istemez daha da çekici kılıyor. Peki bunlar arasında sizin en çok beğendiğiniz veya ilginizi çeken hangisi oldu?