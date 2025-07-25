Figma'nın birkaç ay önce tanıttığı Make aracı resmen kullanıma sunuldu. Make, hiç kodlama bilmeden uygulama geliştirmenize imkân tanıyor.

Dünyanın en büyük tasarım firmalarından olan Figma, geçtiğimiz mayıs ayında “Figma Make” ismi verilen yepyeni bir araç tanıtmıştı. Bu, basitçe anlatacak olursak komutlar yoluyla uygulama geliştirmenize olanak tanıyan bir yapay zekâ destekli bir kodlama aracıydı. Şimdi ise beklenen gelişme yaşandı.

Figma, Make isimli aracını esmen tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Kullanıcılar, Figma Make kodlama aracına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabiliyor. Kullanımı ise oldukça kolay. Ne istediğinizi yazıyorsunuz, Figma Make sizin için yapıyor.

Kodlama bilmeden ne istediğinizi sadece yazarak uygulama oluşturabilirsiniz

Gemini Code Assist ve Microsof GitHub Copilot’a benzer işlevleri olduğunu söylememiz mümkün. Figma Make yoluyla kullanıcılar, herhangi bir kodlama bilgisi gerekmeden doğal dil yoluyla yazılmış komutları kullanarak çalışan prototipler ve uygulamalar ortaya çıkarabilecek.

Tüm Figma kullanıcıları tarafından erişillebilir olacak Make’in en önemli avantajlarından biri tasarım tarafında. Öyle ki kullanıcılar, bir görseli veya Figma tasarımını yükleyip onunla birlikte ne istediklerini Make’e söyleyebilecekler. Bu şekilde nasıl bir görüntüye sahip olduğunu da tarif edebilecekler. Make de istenen istenenleri sonuçlara yansıtarak tasarım hedefinize ulaşmanızı sağlayacak.