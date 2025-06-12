Yapay zekâ teknolojileri sayesinde tasarım yapmak çok daha kolay hâle geldi. Peki tasarım yapmak için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz yapay zekâ uygulamaları neler?

Yapay zekâ teknolojileri artık hayatımızın her alanına girmiş durumda. Video oluşturmadan aklınızdaki soruları yanıtlamaya kadar her şeyi yapabilmeleri onları çok kullanışlı hâle getiriyor. Tabii ki bu teknolojiyi tasarım yapmak için de kullanabilirsiniz. Peki şu anda tasarım yapmak için ücretsiz şekilde kullanabileceğiniz en iyi yapay zekâ uygulamaları neler?

Bu içeriğimizde herhangi bir tasarımı hızlı ve kolay bir şekilde yapmanızı sağlayan yapay zekâ araçlarına ve uygulamalarına bakacağız. Üstelik tamamını ücretsiz bir şekilde kullanma imkânı var. Gelin lafı uzatmadan tasarım için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçlarına göz atalım.

Tasarım yapmanızı sağlayan yapay zekâ araçları nelerdir?

Bu araçlar, üretken yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak grafik tasarımlar yaratmanıız, geliştirmenizi ve bu işlemleri otomatik hâle getirmenizi sağlayan platformlardır. Metin komutları gibi yöntemleri kullanarak logo oluşturmadan sosyal medya gönderilerine, pazarlama içeriklerinden sunumlara kadar normalde çok zamanınızı alacak birçok farklı unsuru hızlıca oluşturmanızı sağlayan araçlardır.

Yapay zekâyla tasarım yapmanın avantajları

Yorucu işlemleri otomatik hâle getirerek işinizi kolaylaştırır.

Yaratıcılığınızın tükendiği anlarda yardımcınız olabilir.

İçerik üretimini hızlandırır, size zaman kazandırır.

Ücretsiz versiyonlar sayesinde düşük maliyetle işlerinizi hâlletmenizi sağlar.

Yapay zekâyla tasarım yapabileceğiniz uygulamalar:

Canva

Adobe Express

ChatGPT

Designs.ai

Looka

Krea.ai

Visme

Canva

Tasarım deyince herkesin aklına gelen ilk uygulamalardan biri şüphesiz Canva’dır. Canva, son zamanlarda tamamen yapay zekâ araçlarıyla donatılmış bir uygulamaya dönüştü. Herhangi bir tasarım deneyiminiz olmasa bile yapay zekâ özelliklerinin yardımıyla istediğiniz tarzda tasarım oluşturabilirsiniz.

Logodan sosyal medya postu tasarımına kadar her şeyi kısa sürede halledebiliyor, isterseniz oluşturulan tasarımlar üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Magic Design aracı sayesinde birkaç saniyede metinleri afişlere, Instagram gönderilerine ve hatta sunumlara çevirebilirsiniz. Kullanımın kolay olması da avantajlarından. Canva’nın ücretsiz sürümü mevcut. Gelişmiş özellikler için ise abonelik gerekiyor. Canva’ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adobe Express

Tabii ki tasarımdan bahsederken Adobe Express’i atlamadan geçememek gerek. Firefly yapay zekâ entegrasyonlarıyla, aklınıza gelen her türden tasarım işlemini Adobe Exrpess ile gerçekleştirmeniz mümkün. Adobe Express’in hem yeni başlayanlar, hem de hâlihazırda içerik üretenler için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ücretsiz temel versiyon olduğunu belirtelim. Gelişmiş özellikler için abonelik gerekiyor. Adobe Express’e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

ChatGPT

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı olan ChatGPT, tasarım oluşturma konusunda da yardımcınız olabilir. GPT-4o görsel oluşturma ile istediğiniz tarzda görsel tasarımlar oluşturabilirsiniz. Öte yandan kreatiflik, tasarım fikirleri gibi birçok konuda ondan yardım almanız mümkün. ChatGPT’ye buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Designs.ai

Yapay zekâ destekli bir tasarım aracı olan Designs.ai, tamamen otomasyon ve hız odaklı bir uygulama. Yani çok hızlı bir şekilde markanız için logolar, videolar ve mockup’lar oluşturmanıza olanak tanıyor. Kullanımı oldukça kolay ve ücretsiz versiyonu var. Designs.ai’a buradaki bağlantı üzerinden erişmeniz mümkün.

Looka

Looka, direkt isminden de çağrıştırdığı gibi logo oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulama. Eğer hızlı bir şekilde yepyeni bir logoya ihtiyacınız varsa kesinlikle Looka’yı deneyebilirsiniz. Sektörünüzü, şirket isminizi, ne yaptığınızı, nasıl bir tasarım istediğiniz söylüyorsunuz, hızlıca size logolar oluşturuyor. Aralarından en beğendiğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Looka’ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Krea.ai

Krea.ai, görsel içerik üretme odaklı bir platform diyebiliriz. Üst seviye yapay zekâ modellerini kullanan Krea.ai’da, metin komutları yoluyla yüksek kalitede görseller ve videolar üretebiliyorsunuz. Özellikle stil bazlı görsel üretimi yapmasıyla tam aradığınız tarzlarda tasarım oluşturmak için ideal bir seçenek. Ücretsiz versiyonu bulunan krea.ai’a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Visme

Bahsedeceğimiz son yapay zekâ destekli tasarım uygulaması da Visme. Oldukça basit bir kullanıma sahip olmasıyla dikkat çeken Visme, tasarım konusunda her şeyi tek bir yerden yapmanıza olanak tanıyor. Yapay zekâ asistanına ne tarzda bir tasarım istediğinizi söylüyorsunuz, logolardan sunumlara kadar her şeyi hazırlamanıza yardımcı oluyor. Ücretsiz versiyonu da var. Visme’ye buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yapay zekâ sayesinde tasarım yapmak hiç olmadığı kadar kolay hâle geldi. Yukarıdaki uygulama ve araçları kullanarak dakikalar içerisinde istediğiniz bir tasarımı oluşturmanız mümkün. Eğer sizin de eklemek istediğiniz tasarım uygulamaları varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.