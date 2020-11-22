Sinema sektöründe aşırı yaratıcı şeyler olduğu gibi, bazen tuhaflıklar da gün yüzüne çıkabiliyor. Gelmiş geçmiş birbirinden en tuhaf ve gülünç 10 aracın etkisinde kalmaya hazır olun.

Hayal gücünün sınırlarını çizen ve izlerken tüm benliğimizle bağlandığımız sinema filmlerinde, bazen yönetmenlerin çılgınca düşünceleri sayesinde tuhaf tasarımlar ortaya çıkabilir. Bu tuhaf tasarımlar, genelde araçlar veya mekanlar olur. Seyirciler de bu detayların bir hayli etkisinde kalırlar.

Hızlı ve Öfkeli 2 yayınlandıktan sonra dünya genelinde Skyline satışlarının artması da bu etkinin ne kadar geçerli olduğuna bir örnek niteliğinde. Tabii bazı yönetmenler filmlerinde çekici ve hızlı araçlar tercih ederken, bazıları da tuhaf ve eşi benzeri olmayan tasarımları tercih etmiş. Sizler adına filmlerde görülen en tuhaf 10 aracı listeledik.

Filmlerde görülen en tuhaf tasarıma sahip 10 araç:

Hızlı ve Öfkeli 6 - Flip Car

Death Race 2000 - Corvette

Mad Max - The Gigahorse

Muhteşem Kahramanlar - Nautilus Car

Thunderbirds - FAB 1

Bladerunner - Deckard's Sedan

Batman - Tumbler

A Clockwork Orange - Probe 16

Time Cop - Van

Dick Tracy - Ford Coupe

Hızlı ve Öfkeli 6, Flip Car

Hızlı ve Öfkeli serisinin 6. filminde, Flip Car gibi tuhaf kreasyonlara yer verildi. Çekimler esnasında saatlerce çalışan yüksek performanslı araç tasarımlarının ardından, bu tuhaf Flip Car tasarımının filme katkısı da oldukça etkileyiciydi. Özel olarak film için tasarlanan bu araç, Chevrolet LS3 motor ve özelleştirilmiş egzoz sistemiyle 480 beygir gücüne sahiptir.

Death Race 2000, Corvette

Komik görselliğiyle dikkat çeken, Death Race 2000 filminin kahramanı Corvette’in göründüğünden vahşi olduğunu söylemek gerek. Filmin tasarımcıları, normalde önde olan motorun bu tasarım için arkada olmasını istemişler. Böyle bir Corvette elde etmek imkansız olduğundan, Corvette'e dahir bildiğiniz her şeyi bozarak yeniden yapım sürecine kalkışmışlar. Sonucunda ise bir Volkswagen Beetle şasesi üzerine Corvette gövdesi monte edilen Corvette'in arkasına motoru takılabilmiş.

Mad Max, The Gigahorse

Kıyamet sonrası bir dünyada yaşamak, otomobil üreticilerinin güvenlik ve pratikliği es geçip, her yere götürebilen araçlar üretmesine sebep verebilir. Mad Max filmleri de her zaman o kıyamet sonraki aksiyon dolu dünyada geçer.

Filmdeki Gigahorse ise çöle dönüşen bir dünyada insanları her yere götürebilmesi için tasarlanmış. İki adet 502 beygir gücüne sahip Big Block V8S, iki Cadillac gövdesi ve 70 inçlik devasa arka tekerlekleri ile sinema dünyasının en büçlü araçlarından birisine göz atıyoruz.

Muhteşem Kahramanlar, Nautilus Car

Jules Verne tarafından yaratılan ve ilk kez Denizler Altında 20.000 Fersah romanında ortaya çıkan Kaptan Nemo efsanesi, bu otomobilin tasarımı için referans oluşturdu. Büyükçe kaputunun altında, bir Rover V8 gizliyor. Film icabı üretilse de aslında çalışan bir otomobil, ancak boyutu, altılı teker düzeni ne yazık ki yol tutuşuna engel oluyor.

A Clockwork Orange, Probe 16

1971’de gösterime giren Stanley Kubrick’in klasiği A Clockwork Orange, gişelerde bir sansasyon yaratmıştı. Ancak filmin çektiği onca ilgiye rağmen muhtemelen bu araç hak ettiği övgüyü alamadı.

İki koltuklu aracın gözalıcı turuncu rengi ile birlikte, bir kapısı da yoktu. Yolcular ve sürücü araca kayar cam tavandan biniyorlardı. Bu otomobilden 1969’da yalnızca üç adet üretildi ve üçü de günümüzde varlığını sürdürüyor.

Time Cop

Zaman yolculuğu düşüncesinin baskınlığıyla ilerleyen Timecop filmi, gelecekte hâlâ ABD'nin başkenti olan Washington'da geçiyordu. Filmdeki otomobil ise sürücüye ihtiyaç duymuyordu ve bir penceresi yoktu. Ünlü tasarımcı Syd Mead’in bu polis aracını neden bu kadar çirkin tasarladığından tam olarak emin olmasak da prodüksiyon için yalnızca iki adet üretilmişti.

Dick Tracy

Çizgi romanlardan yola çıkarak yapılan filmler yapımcılar için birçok zorluk çıkarıyor. En büyük zorluklardan biri ise çizim olarak görülen bir yapının, filme aktarılması denilebilir. 1990’da vizyona giren sürülen Dick Tracy filminde, çizgi romanın orijinal hissiyatını verebilmek adına tasarlanan bu araç, özelleştirilmiş bir 1936 Ford Coupe üzerine giydirilmiş gövdeden oluşuyordu.

Thunderbirds, FAB 1

2004’te Thunderbirds filminde kullanılan bu araç, basit bir maketten çok daha fazlası. Diğer filmlerdeki hareket edemeyen, film icabı üretilen araçların aksine FAB 1, otoyolda kullanılabiliyor. Kokpit tarzı bir cam tavana sahip olan araçta, özel yapım gövdeyle birlikte değiştirilen bir Thunderbird şasisi kullanılıyor. Tasarımcıları FAB 1’in, 7.4 litrelik V8 motoruyla maksimum 320 km/saat hızla hareket edebildiğini söylüyorlar.

Bladerunner, Deckard's Sedan

Yönetmenlerin ve tasarımcıların gelecekte olmasını beklediği, ancak hala gerçekleşmeyen nadir araçlardan birisi de Spinner. Yol güvenliği kaygıları sebebiyle aracın tasarımı Lego parçalarıyla yaratılmış gibi duruyor. Bu kare blokların altında her ne kadar hangi aracın olduğunu anlamak zor olsa da, 1972 Volkswagen Beetle üzerine tasarlanmış bir gövde olduğunu biliyoruz.

Batman, Tumbler

Cristopher Nolan'ın Batman Begins filminde ortaya çıkan bu araç, aslında bir askeri prototip olarak kullanılmak üzere tasarlanmış endüstriyel bir modeldi. Ancak film için asker deseninden vazgeçildi, siyaha boyatıldı. Tumbler’in diğer Batman film ve animasyonlarında görülen klasik Batmobile araçlarına hiç benzememesi de oldukça ilgi çekmişti.

Uçak sınıfı çelik bir şasiye monte edilmiş, cam elyaf gövde ile tasarlanan Tumbler, gücünü Chevrolet’in 5.7 litrelik V8 motorundan alarak 257 km/sa gibi etkileyici bir hız sınırına sahiptir. Ayrıca araç 500 beygir gücünde.

Açıkçası sizlerle paylaşmış olduğumuz araçların tuhaflığının etkisinde kalmamak elde değil. Biraz gülünç, biraz da ilginç araçlar arasından bizim en çok ilgimizi çeken Nautilus Car oldu. Siz bu araçlar içerisinden hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?