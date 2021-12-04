İtalyan Bir Vatandaş, Aşıdan Kaçmak İçin Silikon Kol Taktı

Dünya, yeni varyant ile bir kez daha salgın için alarm konumuna geçmişken aşılama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu sırada aşı karşıtı İtalyan bir diş hekimiyse aşıdan kaçmak için silikon kol kullanmaya kalktı.

Dünya genelinde krize yola açan salgın, aynı zamanda toplumu da iki kesime bölmüş durumda. Bilim insanları ve doktorların çoğunlukta olduğu kesim aşıların hayat kurtardığını ve salgından çıkmak için tek yolumuz olduğunu savunurken diğer kesim ise aşıların insan sağlığını olumsuz etkileyeceğini çeşitli teorilerle öne sürüyor.

Korkutan yeni Covid-19 varyantıyla birlikte de salgın yeni bir boyut kazanmış durumda. Ancak İtalya’nın Biella kentinden bir vatandaş, aşıdan kaçmak için oldukça ilginç bir girişimde bulundu.

Bu terslikte bir iş var:

50 yaşının üstünde olan diş hekimi adam, ‘Covid belgesi kuralları’ çerçevesinde işten uzaklaştırılmıştı. İşine geri dönmek için aşı olması gerektiğinden dolayı da hastanenin yolunu tuttu. Aşıyı yapacak olan hemşire, adam kolunu sıyırdığında bir tuhaflık fark etti. Teni soğuk ve lastik gibiydi. Üstelik adamın ten rengiyle de aynı tonda değildi. Elbette hemşire bu numaraya düşmeyip adamın silikon kol taktığını anladı. Olayın ardından başlatılan polis soruşturması sürüyor.

İtalya’da Ağustos ayında alınan bir kararla birlikte ‘Yeşil Geçiş’ sertifikası olan vatandaşlar tren istasyonlarına, sinemalara, restoranlara ve spor salonlarına kabul ediliyor. ‘Yeşil Geçiş’ sertifikasının verilmesi için aşı belgesi, negatif test belgesi ya da hastalığı geçirip atlattığınıza dair bir kanıt sunmanız gerekiyor. Pazartesi gününden itibaren de bu yerlere giriş yapabilmek için ‘aşı olmuş’ veya ‘hastalığı yakın zamanda atlatmış’ olmanız gerekecek. Bu vatandaşlara ise ‘Süper Yeşil Geçiş’ sertifikası verilecek.