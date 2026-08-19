Firefox Kullananlar Toplansın: Yeni Yapay Zekâ Özellikleri Yayımlandı!

Firefox'un yeni Smart Window özelliği, esnek yapay zekâ modelleri ve yüksek performansıyla Chrome ve Safari'ye güçlü bir alternatif sunuyor.

Son on yılın büyük bir bölümünde Firefox, tarayıcılar arasında biraz arka planda kalmıştı ancak son birkaç yılda, bir zamanlar sahip olduğu ilgiyi ve prestiji yeniden kazanmaya başladı.

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Son dönemde dikey sekmeler gibi sunulan yeni özellikler sayesinde kullanıcılar Firefox’a yeniden ısınmaya başladı. Bunun üzerine bir de Mozilla'nın bir süredir ipuçlarını verdiği ücretsiz "Smart Window" (Akıllı Pencere) özelliğinin beta sürümünün sunulması, dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Şu an için macOS ve Windows sürümlerinde (Firefox 153 ve üzeri) test edilebilen bu yenilik; Edge, Chrome veya Safari gibi rakiplerine kıyasla çok daha pürüzsüz ve pratik bir yapay zekâ deneyimi sunuyor.

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Smart Window özelliği nedir?

Smart Window'un en dikkat çekici yanı sunduğu esneklik ve performansı. Yapay zekâ özelliğini dilediğiniz an kolayca açıp kapatabiliyor, dilerseniz tarayıcınızın varsayılan başlangıç sayfası olarak ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik özelliği kullanırken Firefox'un çalışma hızında en ufak bir yavaşlama yaşanmıyor.

Esnek Model Seçimi : İhtiyacınıza göre üç farklı model kategorisi arasında geçiş yapabilirsiniz.

: İhtiyacınıza göre üç farklı model kategorisi arasında geçiş yapabilirsiniz. Hafıza Özelliği : Geçmiş sohbetlerde paylaştığınız bilgileri hatırlayarak yapay zekânın size daha kişiselleştirilmiş yanıtlar vermesini sağlar.

: Geçmiş sohbetlerde paylaştığınız bilgileri hatırlayarak yapay zekânın size daha kişiselleştirilmiş yanıtlar vermesini sağlar. Sohbet Bazlı Kontrol : Hafıza özelliğini her sohbet için ayrı ayrı aktif veya pasif hâle getirebilirsiniz.

: Hafıza özelliğini her sohbet için ayrı ayrı aktif veya pasif hâle getirebilirsiniz. Bağlam Duyarlı Asistan : Açık sekmeleri ve gezinti geçmişinizi analiz ederek özetler ve yanıtlar üretir.

: Açık sekmeleri ve gezinti geçmişinizi analiz ederek özetler ve yanıtlar üretir. Gelişmiş Sekme Yönetimi : Sekmeleri konulara göre gruplandırmanıza veya topluca kapatmanıza yardımcı olur.

: Sekmeleri konulara göre gruplandırmanıza veya topluca kapatmanıza yardımcı olur. Arama Motoru Entegrasyonu ve Gizlilik: Varsayılan arama motorunuzu kullanarak güncel verileri çeker ve mümkün olan durumlarda verileri yerel olarak işleyerek gizliliği korur.

Smart Window nasıl kullanılır?

Firefox 153 veya daha güncel bir sürümü kurduğunuzda ya da mevcut tarayıcınızı güncellediğinizde, sizi ilk olarak bir model seçim ekranı karşılar. Karmaşık model isimleri yerine kullanıcıya üç net seçenek sunulur:

Fast (Hızlı) : Google gemini-3.1-flash-lite

: Google gemini-3.1-flash-lite Flexible (Esnek) : Alibaba qwen3-235b-a22b-instruct-2507-maas

: Alibaba qwen3-235b-a22b-instruct-2507-maas Personal (Kişisel): OpenAI gpt-oss-120b

İstediğiniz modeli varsayılan olarak seçtikten sonra yapay zekânın yalnızca Smart Window sohbetlerinden mi yoksa tüm Firefox gezinti geçmişinizden mi öğrenim sağlayacağını belirlersiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra, sağ üst köşedeki Firefox simgesine tıklayarak Smart Window (Beta) alanına kolayca ulaşabilirsiniz. Sohbet ekranının sağ altından modeller arasında anında geçiş yapabilir, sol alt kısımdaki simgelerle yeni sohbet başlatabilir veya Hafıza özelliğini yönetebilirsiniz.

Her ne kadar henüz beta aşamasında olsa da sorunsuz çalışması ve zengin özellik setiyle Smart Window, kullanıcıları yeniden Firefox'a döndürme potansiyeline sahip. Güvenlik odaklı yaklaşımı, dikey sekmeler ve etkileyici yapay zekâ entegrasyonuyla Firefox şu an pazardaki en güçlü seçeneklerden biri hâline gelmiş durumda.