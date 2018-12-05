Fiyat - Performans Konusunda Sizi Üzmeyecek 9 Ekran Kartı

Bilgisayarlarında oyun oynarken düşük performanstan şikayetçi olanların imdadına koşmaya çalıştık. Sizler için hazırladığımız listede fiyat ve performans oranı yüksek olan 9 ekran kartını inceleyebilirsiniz.

Görsellik bakımından tam bir hazine olan oyunlardan birini seçtiğinizi ve oynamaya başladığınızı düşünün. Kim bütün macerayı görsel imkanları sonuna kadar kullanarak yaşamak istemez ki? Bunun için ya o görsel imkanlardan feragat edip grafik özelliklerini düşürmeniz gerekiyor ya da yeni bir ekran kartı almanız.

Evet, oyun oynamak için yalnızca ekran kartı yeterli olmasa da bir yerden başlamak gerekli. Bugün, aynı dertten muztarip okurlarımız için performansıyla yüzünüzü güldürürken, fiyatıyla cüzdanınızı ağlatmayacak ekran kartlarına bakacağız.

Not: 4 Aralık 2018 fiyatları baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir. Ayrıca listeyi hazırlarken çeşitli performans testi sonuçlarına ilişkin verileri baz aldık.

9. GeForce GT 1030:

Tam anlamıyla fiyat performans ürünü olan GeForce GT 1030, 2 GB’lık kapasitesiyle belki Battlefield 1’i ultra grafiklerde oynatamaz, ancak sizi atari gibi oyun oynamaktan kurtaracağı kesin. Eğer 30-60 fps değerleri benim için yeterlidir diyorsanız, cebinizin dostu olacak bu ekran kartını kesinlikle öneriyoruz. Ancak 1080p FHD 60 fps bir oyun deneyimi istiyorsanız orası başka. 500 TL civarında bulunabilen ekran kartı, sizi bu fiyata ve ortalama ekran kartları fiyatlarına, fazlasıyla mutlu edecektir.

Fiyat Kaynağı: Nanokatalog

8. GeForce GTX 1050:

2 GB kapasitesiyle yüksek gereksinimli oyunları, orta seviyede rahatça oynayabileceğiniz ekran kartı aynı zamanda düşük enerji tüketimi sayesinde ısınma sorununu da çözüyor. 800 ila 1000 lira arasında bulunabilen ekran kartıyla, oynamaya ara verdiğiniz oyunlara kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Fiyat kaynağı: Nanokatalog

7. GeForce GTX 1060:

Listedeki en pahalı ekran kartı olmasıyla, belki fiyat-performans ürünü olarak değerlendirilmeyebilir. Ancak GTX 1060, gerçekten de fiyatına göre sunduğu performansıyla hakkını veriyor.

Fiyat kaynağı: Nanokatalog

6. Radeon RX 560:

Yavaş yavaş fiyat performans oranının yükseldiği listemizde, 4 GB’lık kapasiteyi uygun fiyata bizlerle buluşturan RX 560'a geldik. En yeni oyunları olmasa da çoğu oyunu yüksek özelliklerle oynayabileceğiniz ekran kartını piyasada 850 TL ila 1000 TL arasında bulmak mümkün.

Fiyat Kaynağı: Nanokatalog

5. GeForce GTX 1050 Ti:

Şu an için orta segmentli oyun bilgisayarlarının birçoğunda gördüğümüz ekran kartı olan GeForce GTX 1050 Ti, gerçekten de oyun konusunda sizi çok üzmeyecektir. Fiyatına göre iyi bir performans sergileyen 4 GB’lık ekran kartı, piyasada 1000 TL’den başlayan fiyatlara bulunabiliyor.

Fiyat Kaynağı: MediaMarkt

4. Radeon RX 580:

RX 580 8 GB’lık kapasitesiyle tabiri caizse canavar gibi bir performans sunuyor. 1500 TL civarındaki fiyatıyla şu an için piyasada fiyat performans olarak alabileceğiniz en iyi ekran kartlarından biri.

Fiyat Kaynağı: Nanokatalog

3- Radeon RX 570

Listede ilk üçe girdiğimize göre, fiyatlarda düşüşe geçmeye devam edelim. RX 580’de olduğu gibi 8 GB bir kapasiteye sahip olan bu ekran kartı, tam anlamıyla bir oyun canavarı. Aynı zamanda cüzdanınızı da üzmeyecek olan RX 570’i piyasada 1200 TL’ye bulabilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: Nanokatalog

2. Radeon RX 550:

Listenin liderini açıklamadan önce uygun fiyatlı ekran kartı RX 550 bizi karşılıyor. 4 GB'lık bir kapasite sunarken, tek fanlı olması tek eksisi olabilir. 750 ila 800 arasında değişen fiyatlarıyla cebinizi zorlamayacak ekran kartı ile hayalinizdeki sistemi ucuz bir şekilde kurabilirsiniz.

Fiyat Kaynağı: Nanokatalog

1. GeForce GTX 1060 3GB:

Yapılan testler sonucunda 45,27 puan alan takipçisi RX 550’i 4,38 puanla geride bırakan GTX 1060 3GB, 300 TL ila 2000 TL arasında bulunabiliyor.

Fiyat Kaynağı: MediaMarkt

Listeyi hazırlarken PassMark'ın fiyat-performans puanlandırmasını baz aldık, puanlı liste aşağıdaki gibi:

Eğer sizinde benzer konuda, bu listeye dahil edebileceğiniz önerileriniz varsa, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.