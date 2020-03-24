Ford'un Off-Road aracı Bronco, kısa bir süre önce yeni versiyonuyla gündeme geldi. Casus kameralara yansıyan araç şimdi bir grafik tasarımcıların elinde geçti ve bu aracın ST versiyonu oluşturuldu.

Otomobil sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Ford, COVID-19 salgınının sektöre indirdiği darbelere rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre önce yeni Off-Road aracı "Bronco" ile casus kameralara yakalanan şirket, otomobil tutkunlarının ilgisinden kaçamadı. Şimdi grafik tasarımcılar, Ford'un duyurmak üzere olduğu yeni aracının şehir versiyonunun konsept tasarımını hazırladılar ve bu aracın nasıl görünebileceğini ortaya koydular.

Ford, Bronco'nun tüm tüketicilere hitap edebilecek bir versiyonundan daha önce hiç bahsetmedi. Aslında şirket, yeni model Bronco'dan da bugüne kadar bahsetmedi. Ancak casus kameralara yansıyan görüntüler, Ford'un bu kez daha şık bir Bronco getireceği ve yaklaşmakta olan yeni Off-Road aracının şehirlerde de kullanıma uygun olabileceğinü düşündürdü. Elbette son söz, yine Ford yetkilileri tarafından söylenecek.

Casus kameralara yakalanan kamuflajlı Ford Bronco

Ford, çeşitli modellerinde ST sürüm yani "Sport Trend" araçlar üretiyor. Otomobil tutkunları, Ford'un bu konuda hiçbir açıklama yapmamalarına rağmen Ford Bronco'nun ST versiyonunun olabileceğini düşünüyorlar. Bu düşünceyle yola çıkan grafik tasarımcılar, Bronco ST'nin gerçek olması durumunda şöyle görünebileceğini düşünüyorlar;

Ford Bronco ST konsepti

Ford Bronco, bir Off-Road aracı ve bu aracı yollarda görmek çok da mümkün değil. Çünkü bu araç daha çok ekstrem motor sporlarına ilgi duyan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Yani Ford bu aracını, şehirlerde SUV modeli kullanmak isteyen tüketiciler için geliştirmiyor. Ayrıca ST versiyon, Bronco'nun daha güçlü bir motora sahip olabileceği anlamına geliyor ve buna pek de gerek yok.