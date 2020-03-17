Volkswagen, Yeni Bir Elektrikli Otomobil Üzerinde Çalışıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 17 bin 600 poundun altında fiyatla satışa sunulacak yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığı iddia edildi. Firmanın ID. ailesinin giriş seviyesi olacak olan bu araç, ID.3'e benzer bir tasarımla gelecek.

Aylık olarak yayınlanan bir İngiliz otomotiv dergisi olan Car Magazine tarafından yayınlanan bir rapor, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in ID. ailesinin giriş seviyesi olacak yeni bir elektrikli küçük araba üzerinde çalıştığını iddia etti. ID.3 modeliyle benzer bir tasarım noktasında olduğu söylenen bu aracın, mevcut arabaya oldukça benzemesi bekleniyor.

e-UP’yi satın alan müşteri tabanını hedefleyen 5 kapılı bir hatchpack modeli olması beklenen bu araç, şirketin MEB elektrik otomobil platformunun kısaltılmış bir versiyonu üzerine inşa edilecek ve 2023 yılında ilk defa görücüye çıkacak.

Volkswagen ID.1, 17.600 poundun altında olabilir:

Volkswagen, geçtiğimiz 2019 yılında yaptığı bir açıklamada 2029 yılına kadar 75 adet elektrikli ve 60 adet hibrit araç tanıtacağını açıklamıştı. Bu noktada şirketin yönetim kurulu üyesi Ralf Brandstätter, Car Maganize’e yaptığı açıklamalarda 17.600 poundun altında bir BEV üzerinde çalıştıklarını ve maliyetleri düşürmek için MEB mimarisini daha az içerikle küçültebileceklerini söyledi.

MEB platformu üzerine inşa edilen otomobillerin üretiminin, içten yanmalı motorla çalışan araçlara kıyasla %40 daha az maliyetli olduğuna da değinen şirket yetkilisi, e-UP! Modelinin 19.965 pounda mal olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan ID.1 adı verilen bu küçük araç, Car tarafından paylaşılan bilgilere göre 24 kWh ve 36 kWh olmak üzere iki farklı pil paketi ile gelecek ve daha büyük batarya seçeneğinde 300 kilometre menzil sunacak.

Mini SE ve Honda E gibi diğer kentsel elektrikli otomobillerle aynı çizgide olacak olan ID.1, Avrupa’da oldukça popüler olan küçük araba trendine katılacak gibi görünüyor. Öte yandan Amerikalı sürücülerin bu tarz küçük arabaları pek tercih etmediği de bilinen bir diğer gerçek. Firmanın bu noktada nasıl bir pazarlama stratejisi izleyeceğini ise ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.