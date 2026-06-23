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Ford Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

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Ford'un 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve finansman seçenekleri yeni otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Ford modellerine özel indirimler, kredi fırsatları ve güncel fiyat listesi.

Ford Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Ford, binek otomobillerden SUV ve ticari araçlara kadar uzanan geniş ürün gamıyla Türkiye otomotiv pazarının güçlü markaları arasında yer alıyor. Puma, Kuga, Focus, Tourneo Courier, Tourneo Custom ve Ranger gibi modelleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden marka, sunduğu kampanyalar ve finansman seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

2026 Haziran'da Ford tarafından sunulan güncel fiyat listeleri, model bazlı indirimler ve kredi kampanyaları düzenli olarak güncelleniyor. Bu içerikte Ford sıfır araç fiyatlarını, devam eden kampanyaları, finansman fırsatlarını ve öne çıkan avantajları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Ford, ÖTV Düzenlemesini Listelere Yansıttı: İşte Yeni Fiyatlar!

Ford tüm modeller fiyat listesi

Ford Puma

| ------------------------------- | ---------------------------: | ----------------: | | Yeni Puma (2026) | 2.131.500 TL | - | | Yeni Puma (2025) | 1.897.100 TL | - | | Kuga (2026) | 2.740.000 TL | - | | Kuga (2025) | 2.585.600 TL | - | | Yeni Journey Courier (2026) | 2.551.000 TL | - | | Yeni Journey Courier (2025) | 2.324.800 TL | - | | Puma Gen-E (2026) | - | 2.158.700 TL | | Puma Gen-E (2025) | - | 1.976.500 TL | | Yeni Journey Courier BEV (2026) | 2.319.200 TL | - | | Yeni Journey Courier BEV (2025) | 2.230.400 TL | - | | Focus (2025) | - | 2.720.500 TL | | Capri (2026) | 3.164.300 TL | - | | Capri (2025) | 2.431.700 TL | - | | Explorer BEV (2026) | - | 2.133.900 TL | | Explorer BEV (2025) | - | 2.031.700 TL | | Puma ST (2026) | 2.732.100 TL | - | | Puma ST (2025) | 2.323.600 TL | - | | F-150 (2025) | - | 7.924.600 TL | | Edge (2024) | - | 3.956.900 TL |

Ford Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Ford, ÖTV Düzenlemesini Listelere Yansıttı: İşte Yeni Fiyatlar!

Ford Puma Kampanyası

Ford Puma, Haziran 2026 dönemine özel 300 bin TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca mevcut aracını Ford Yetkili Satıcılarına getiren müşteriler, Ford 2. El takas kampanyası kapsamında Puma modelinde %4 takas avantajından yararlanabiliyor.

Ford Puma Gen-E Kampanyası

Tam elektrikli Ford Puma Gen-E, 300 bin TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte Ford 2. El takas kampanyası kapsamında %2 takas avantajı sunulurken, bu aya özel uygulanan %2 indirim sayesinde modele daha avantajlı koşullarla sahip olmak mümkün oluyor.

Ford Kuga Kampanyası

Ford Kuga, tüzel müşterilere özel olarak sunulan 300 bin TL, 6 ay vadeli %0 faizli kredi kampanyasıyla öne çıkıyor. Ayrıca eski aracını Ford Yetkili Satıcılarına getiren müşteriler, Ford 2. El takas kampanyası kapsamında Kuga için sunulan %4 takas avantajından yararlanabiliyor.

Ford Focus Kampanyası

Ford Focus, Haziran 2026'ya özel 300 bin TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor. Bunun yanında Ford 2. El takas kampanyası kapsamında %4 takas avantajı sunulurken, peşin alımlarda geçerli %5 indirim fırsatıyla model daha avantajlı fiyatlarla satın alınabiliyor.

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