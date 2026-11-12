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Ford Mustang’in Efsane Versiyonu Tam 20 Yıl Sonra Dönüyor!

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Ford Mustang Cobra, 20 yılı aşkın bir aranın ardından 2027’de yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Ford Mustang’in Efsane Versiyonu Tam 20 Yıl Sonra Dönüyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Ford, performans serisinin en tanınan isimlerinden Mustang Cobra’yı geri getiriyor. Ford Racing’in paylaştığı kısa tanıtımda duyulan motor sesi, yıllardır bu modelin dönüşünü bekleyenleri heyecanlandırdı. Cobra rozeti en son 2000’lerin başında, süperşarjlı Terminator modellerinin üzerindeydi.

“Yarışlardan doğan, tamamen motorlu bir kalp” sloganıyla duyurulan 2027 model Mustang Cobra, günümüzde yaygınlaşan motor tercihlerinden farklı bir yol izleyecek: Yüksek devirli, atmosferik bir motorla gelecek. Şanzımanda ise seçenek tek. Yeni Cobra’da otomatik vites bulunmayacak; vites değiştirmek sürücüye kalacak.

İçerikten Görseller

Ford Mustang’in Efsane Versiyonu Tam 20 Yıl Sonra Dönüyor!
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V8’in sesi var, teknik verileri henüz yok

Ford henüz resmî teknik özellikleri açıklamadı. Şimdilik ipuçlarını tanıtım videosundaki egzoz sesinden topluyoruz.

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Beklenti, önceki GT350’den tanıdığımız 5,2 litrelik düz kranklı Voodoo V8’in geri dönmesi yönünde. 8.250 devre çıkabilen bu motorun, sızan bilgilere göre yeni Cobra’da 600 beygirin üzerinde güç üretmesi bekleniyor. Ancak rakamlar henüz kesinleşmedi.

Mustang ailesinde yeri neresi olacak?

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Yeni Cobra’nın, Mustang serisinde Dark Horse ile 795 beygirlik süperşarjlı Dark Horse SC arasına yerleşmesi öngörülüyor.

Pist odaklı tasarlanan modelde geliştirilmiş frenler, özel soğutma donanımları ve daha agresif bir geniş gövde kiti görmemiz de olası. Bunlar henüz açıklanmış donanımlar değil; aracın kullanım amacı doğrultusunda beklenen ayrıntılar.

Cobra R için de bir işaret var

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Ford’un kısa tanıtımında, Cobra yazısının son harfine yapılan görsel vurgu dikkat çekiyor. Bu ayrıntı, standart modelin yanında daha yüksek performanslı ve sınırlı sayıda üretilecek bir Cobra R’ın da gelebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Şimdilik bir ihtimal bu. Modelin devamı ve tüm teknik ayrıntılar, 2027’de netleşecek.

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