Cem Bölükbaşı, Kendinden Deneyimli Yarışçılara Taş Çıkarttı

E-spor serüveninden Formula 3 yarışçılığına geçiş yapan Cem Bölükbaşı, Dubai'de çıktığı yarışta beklentileri karşıladı. Yarışın 3 etabında da kendinden daha deneyimli yarışçılara taş çıkaran Bölükbaşı, topladığı 12 puanla genel tablonun 8. sırasına yerleşti.

Türkiye'nin son dönemlerde sıklıkla konuşulan isimlerinden bir tanesi, Cem Bölükbaşı. Bir e-sporcu olarak adını duyduğumuz ve bu alandaki başarılarının ardından dünya çapında ses getirmeyi başaran Bölükbaşı, kısa bir süre önce de sanal dünyayı bırakıp, gerçekten formula yarışçısı olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde profesyonel bir yarışçı olarak piste çıkan Cem Bölükbaşı, kendinden çok daha deneyimli olan Formula 3 yarışçılarına taş çıkarttı.

Formula 3 Asya Şampiyonası'nın ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirildi. 3 yarıştan oluşan ilk ayağın en çok merak edilen ismi, hiç şüphesiz Bölükbaşı'ydı. Yarışlar milyonlarca kişi tarafından takip edilirken Cem Bölükbaşı da beklentileri tümüyle karşıladı ve profesyonel yarış için iyi bir performans sergiledi.

Cem Bölükbaşı, topladığı puanlarla sıralamanın sekizinci sırasına yerleşti

Bölükbaşı, Dubai'de gerçekleştirilen yarışları 7, 9 ve 8. sırada tamamladı. Bu da Türk yarışçıya, 12 puan kazandırdı. Böylelikle Cem Bölükbaşı, 23 Formula 3 pilotu arasında 8. sıraya yerleşmiş oldu. Bölükbaşı'nın başarısı, Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç tarafından kutlandı.

Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 serüveni, sezon boyunca devam edecek. Black Arts Racing isimli takım adına yarışan Bölükbaşı, 4-5 Şubat 2021 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de piste çıkacak. Toplamda 12 kez daha yarışacak Bölükbaşı'nın sonraki yarışlarda da başarı gösterip, dünya genelinde daha çok kişiye ulaşması bekleniyor.