Uzun yıllar sonra ülkemize dönen Formula 1’de olaylı sıralama turlarının kazananı Lance Stroll'un oldu. Böylece bu sezon

Formula 1 uzun yıllardan sonra Türkiye’ye dönüş yaparken motorsporları heyecanı da herkesi sarmış oldu. İstanbul için hazırlanan afişler, yapılan tanıtımlar ve pistin zorlu yapısı bizlere keyifli bir yarış vaat ediyor.

Pistin yeni asfaltlanmış olması, asfaltın yarış görmemesi, sabah yağan yağmur ile İstanbul’da sıralama turları da oldukça ilginç geçti. Sıralama turlarının ilk turunda yağış ve peş peşe spin atan araçlar nedeniyle de sıralama turları bir süre durduruldu.

Sürpriz dolu sıralama

İstanbul’daki son yarışın da kazananı olan Kimi Raikkonen ve genç Giovinazzi ile yarışan Alfa Romeo, bu sezon başından bu yana ilk defa sıralama turlarının son seansına iki otomobille birden kalmayı başardı. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Hamilton da Q1 olarak adlandırılan ilk sıralama turu bölümünü ucu ucuna geçmeyi başardı.

Antrenman turlarında oldukça başarılı gözüken Ferrari ise ikinci seansta elenerek büyük şaşkınlık yarattı. İkinci seansta ayrıca Pierre Gasly ve McLaren’ler de elenerek son tura kalmayı başaramadı.

Gene Mercedes ama bu kez pembe

Formula 1’in pembedesleri Racing Point takımı bu sıralama turlarında büyük bir sürprize imza attı. Gelecek yıl için bir koltuğu bulunmayan Perez, uzun süre en üstte götürdüğü sıralama turlarında son anda takım arkadaşı Lance Stroll’ün arkasında kaldı. İlk üç sıra Lance Stroll, Verstappen ve Perez şeklinde gerçekleşti. Albon 4., Ricciardo 5., Hamilton 6., Ocon 7., Raikkonen 8., Bottas 9. ve Giovinazzi ise 10. oldu.

Formula 1'de son dönemin en eğlenceli ve merak uyandıran sıralama turlarından birine ev sahipliği yapan İstanbul GP, şimdiden yılın en sürprizli yarışı olmaya aday. Belki de seneye Formula 1: Drive to Survive'da bu yarışa özel bir bölüm göreceğiz. Sizce yarın saat 13:10'da gerçekleştirilecek yarışı kim kazanacak?