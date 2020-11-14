Lewis Hamilton Mutlu Değil: Pistte Kalmaya Çalışacağım

Formula 1’in en şikayetçi pilotlarından biri olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park’ı eleştirdi. Hamilton yarışta da pistte kalmaya çalışacağını söyledi.

Formula 1’in bu yıl ülkemize yeniden gelmesiyle büyük heyecan yaratan Türkiye Grand Prix’in sıralama turları tamamlandı. Yıl boyunca ilk iki çizginin dışına çıkmayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarında 6. sırayı aldı.

Sıralama turlarında bir türlü istediği tur zamanlarını yakalayamayan Britanyalı pilot, genel olarak bu hafta sonu hem takımının hem de kendisinin performansını eleştirdi. Hamilton ayrıca İstanbul Park’ın yenilenen zemininden de şikayetçi oldu.

Hamilton bildiğiniz gibi

Formula 1’i düzenli takip eden pek çok kişi, Hamilton’ın sık sık bir şeylere itiraz ettiğine ya da bir şeylerden yakındığına şahit oluyor. Her ne kadar takım yöneticileri bu geri bildirimlerin performans iyileştirmeleri sağladığını söylese de pek çok kişi, başarılı pilotun bu tavırlarını itici buluyor.

Antrenmanlardan sonra pistle ilgili olarak bir açıklama yapan Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bugünümüz rezalet geçti. Bilmiyorum neden... Çünkü burası mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Hamilton: Pistte kalmaya çalışacağım

Lewis Hamilton, bugünkü sıralama turlarından sonra ise “O kadar çok sıralama turuna katıldım ki artık hatırlamıyorum. Bu (sıralama turu) az zevk verenlerden biriydi. Pist çok keyifli ama bir türlü yol tutuş yakalayamadık ve virajlar zordu. Bizim için bir sınavdı. Yarın pistte kalmaya çalışacağım, pist üstünde kalmaya çalışacağım.” açıklamasını yaptı.

Mercedes’in diğer pilotu Vatteri Bottas ise “Yeni bir asfalt olduğu için çok soğuktu, lastikleri ısıtamadığımız için çok zorlandık. Sıralamanın en zor tarafı lastikleri çalıştırmaktı. Buzda gibiydik.” ifadelerini kullandı.

Büyük yarış yarın saat 13:10’da başlayacak. Yarışta Hamilton 6., Bottas ise 9. sıradan start alacak.