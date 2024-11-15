Formula 1 meraklısı olun ya da olmayın, araçlarda gördüğünüz “E” ve “N” harflerinin anlamını merak etmiş olabilirsiniz. Güvenlik için elzem olan bu sembollerin amacını anlatıyoruz.

Daha önce F1 maçı izlerken ya da F1 araçlarına bakarken fark ettiğiniz detaylardan biri de üzerlerinde yer alan harfler olmalı.

Peki bu harflerin anlamı tam olarak ne? Kemerlerinizi bağlayın ve güvenliğin sağlanması için olan sembollerin tam olarak ne işe yaradığını birlikte öğrenelim.

“E”, ERS (elektrik) kapatma anahtarını temsil ediyor.

“E” harfi, F1 aracındaki acil kapatma anahtarının veya elektrik güvenlik anahtarının konumuna işaret ediyor.

F1 arabalarında ERS, hibrit güç ünitesinden elde edilen enerjiyi depoluyor. Voltajla çalışan bu sistem zarar görürse güvenlik riskleri açığa çıkabiliyor.

Bu yüzden “E” işareti, acil durum ekiplerine aracın üzerinde uğraşmadan önce elektrik sisteminin nereden kapatılabileceğini göstererek işleri kolaylaştırıyor ve güvenliği artırıyor.

Gelelim “N” harfine.

“N”, kokpitin yakınında ya da direksiyonda bulunan “nötr seçici düğme”yi temsil ediyor ve direnç olmadan, güvenle hareket ettirmeyi sağlıyor. Nasıl mı?

Bu nötr seçici düğme sayesinde F1 pilotları ya da acil durum ekipleri, araç pistte durduğunda nötr konuma alabiliyor. Yani vites boşta olacak şekilde ayarlıyorlar.

Özellikle kurtarma operasyonlarında hızlı ve güvenli bir şekilde aksiyon alınmasına yardımcı oluyor.

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