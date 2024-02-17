Formula 1'in Türkiye'ye Geri Dönebileceği Tarih Açıklandı!

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu kabul edilen Formula 1, Türkiye'de çalkantılı bir geçmişe sahip. Uzun yıllar yalnızca TV'den takip edebildiğimiz F1, pandemi döneminde geçici olarak yeniden ülkemize gelmiş, takvim yılının en heyecanlı yarışlarından birine ev sahipliği yaparak pek çok F1 tutkununa "Türkiye takvimde neden yok?" dedirtmişti.
İstanbul Park'ın uzun yıllardır işletmecisi konumunda bulunan InterCity ile TOSFED arasında yaşanan "kavga", Formula 1'in ülkemize neden kalıcı olarak gelemediğini kısmen de olsa ortaya çıkarmıştı. Ancak Bloomberg HT'ye konuk olan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın son açıklamaları, Türkiye'deki F1 hayranlarını yeniden heyecanlandırmayı başarmış durumda.
Formula 1, 2026'da yeniden Türkiye'ye gelebilir!
"2026’da Formula 1 ile sözleşmesi bitecek yedi tane ülke var." diyen Üçlertoprağı, şu anda Türkiye'de Formula 1 düzenlenememesinin maddi nedenleri kadar 2021'deki yarışta gerçekleşen sorunların da olduğunu söylerken Formula 1 ihalesine girecek yeni bir firma olması halinde gerekli "lobi" desteğini sağlayacaklarını ifade etti.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın açıklamaları şu şekilde:
-
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Bloomberg HT kanalında Didem Arslanoğlu’nun sunduğu 'İş Dünyası' programına konuk oldu:
-
2026’da Formula 1 ile sözleşmesi bitecek yedi tane ülke var. Ortaya bir irade konulursa, 2026’da F1 yeniden ülkemize dönebilir.
-
Ülkemizde çok nitelikli bir Formula 1 seyirci kitlesi, çok uzman arkadaşlar, çok ciddi F1 sosyal medya hesapları var.
-
Şu anda Formula 1’in düzenlenememe sebepleri arasında maddiyat kadar, 2021'deki son yarışta yaşanan sorunlar da var.
-
F1’in Türkiye’ye dönmesi için gayri resmi bazı görüşmeler gerçekleştirdik.
-
İstanbul Park şartnamesi, özel şirketleri korkutmasın; inşaat yatırım bedelleri 30 senelik işletme süresi içinde mutlaka geri dönecektir.
-
İhaleyi yeni bir firmanın kazanması durumunda, Federasyon olarak ülkemiz adına tüm bağlantılarımızı kullanacağız.
-
Biz TOSFED olarak, ülkemizin menfaati için ihaleye girmek isteyen şirketlere, her türlü sportif desteği bilabedel vermeye ve F1’in ülkemize dönmesi için gerekli lobi faaliyetlerini yürütmeye hazırız.