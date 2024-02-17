Formula 1'in Türkiye'ye Geri Dönebileceği Tarih Açıklandı!

TOSFED başkanı tarafından yapılan açıklamalara göre Formula 1, gerçekten çaba gösterilmesi halinde 2026'da Türkiye'ye dönebilir. Ancak bunun için ihaleye girecek firmanın FIA'ya bazı garantiler sunması gerekecek.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu kabul edilen Formula 1, Türkiye'de çalkantılı bir geçmişe sahip. Uzun yıllar yalnızca TV'den takip edebildiğimiz F1, pandemi döneminde geçici olarak yeniden ülkemize gelmiş, takvim yılının en heyecanlı yarışlarından birine ev sahipliği yaparak pek çok F1 tutkununa "Türkiye takvimde neden yok?" dedirtmişti.

İstanbul Park'ın uzun yıllardır işletmecisi konumunda bulunan InterCity ile TOSFED arasında yaşanan "kavga", Formula 1'in ülkemize neden kalıcı olarak gelemediğini kısmen de olsa ortaya çıkarmıştı. Ancak Bloomberg HT'ye konuk olan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın son açıklamaları, Türkiye'deki F1 hayranlarını yeniden heyecanlandırmayı başarmış durumda.

Formula 1, 2026'da yeniden Türkiye'ye gelebilir!

"2026’da Formula 1 ile sözleşmesi bitecek yedi tane ülke var." diyen Üçlertoprağı, şu anda Türkiye'de Formula 1 düzenlenememesinin maddi nedenleri kadar 2021'deki yarışta gerçekleşen sorunların da olduğunu söylerken Formula 1 ihalesine girecek yeni bir firma olması halinde gerekli "lobi" desteğini sağlayacaklarını ifade etti.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın açıklamaları şu şekilde: