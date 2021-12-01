Formula 1'in 2022'de Karşımıza Çıkacak Efsane Aracı

İstanbul Park Grand Prix’si sayesinde yakından tanıdığımız dünyanın heyecan veren motor sporlarından olan Formula 1 yarışları için günümüz teknolojisinin yardımıyla yarışları kökten değişterecek yeni bir araç geliştirildi. 2022 yılında pistlerde göreceğimiz araç, şüphesiz yarış dünyasına yeni bir soluk getirecek.

1950 yılından beri yapılan ve Ferrari, Mercedes, Renault, Honda gibi önemli otomobil firmalarının kendilerini ispat ettiği Formula 1 yarışlarını İstanbul Park Grand Prix’si sayesinde yakından tanıma fırsatımız oluyor. Tek kişilik, açık tekerli yarışların pistin tozunu attırdığı Formula 1 yarışlarını bir kez olsun izlediyseniz araçların yüksek hızlarını ve bu yüksek hız nedeniyle ortaya çıkan tehlikeyi görmüşsünüzdür.

Formula 1 yeni aracı ile artık bu tür tehlikelerin oranı giderek azalacak. Çünkü milyonlarca veri üzerinden analiz edilerek geliştirilen yeni aracın yol tutuşu çok daha güçlü. Usta F1 pilotları tarafından bile sıradışı olarak görülen bu yeni araç sayesinde yarışların hem daha güvenli hem de çok daha keyifli geçmesi bekleniyor. 2022 yılında karşımıza çıkacak aracın geliştirme süreci ise bir hayli ilginç.

Formula 1’in yeni aracına Amazon dokunuşu:

Dünyanın en büyük online alışveriş şirketi Amazon, yalnızca bu işi yapmıyor. Amazon’un pek çok yan şirketinden biri olan Amazon Web Services, kısaca AWS; bulut bilişim sistemleri üzerinde uzun yıllardır başarılı çalışmalar yapıyor. Yollarının Formula 1 ile kesişmesi ise yazımızın konusu olan yeni araba ile sonuçlanıyor.

Formula 1, araçlarını geliştirmek için daha önce Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği isimli bir sistem kullanıyor ve böylece araçların aerodinamiğini iyileştirmeyi hedefliyordu. Yani aslında yeni bir F1 aracı haberi çok da ilginç bir haber değil. Meraklıları dışında pek fark edilmese de aslında her yeni yarışta yeni araçlarla karşılaşıyoruz.

2022 yılında pistlerde göreceğimiz yeni aracın özelliği ise AWS tarafından sunulan yepyeni bir bulut sistem platformu ile hazırlanmış olması. Formula 1 araçları neredeyse bir uçak kadar yoğun türbülansa maruz kaldıkları için özel simülasyonlardan geçerek test ediliyorlar.

550 milyon veri kullanıldı:

AWS şirketi, bugüne kadar bir F1 aracının maruz kaldığı türbülans etkisini gösteren tam 550 milyon veriyi topladı. 1.150 AWS hesaplama çekirdeği kullanılarak tüm bu veriler simüle edildi. Bu sayede eskiden 60 saatte hazırlanan simülasyonlar 12 saatte hazırlanabilir hale geldi. Yani tüm sistemlerden %80 tasarruf sağlandı.

AWS Graviton2 işlemciler kullanılarak hazırlanan bu sistemler yalnızca bir başlangıç. Formula 1 yetkililerine göre bu sistemin yüksek bir potansiyeli var ve ilerleyen günlerde simülasyon harcamalarında en az %30 tasarruf sağlayacak. Çok daha doğru sonuçlar alınması da cabası.

Yeni Formula 1 aracının özelliği nedir?

Veriler, simülasyonlar, tasarruflar güzel de 2022 yılında pistte göreceğimiz yeni Formula 1 aracının özelliği ne derseniz, yol tutuşu deriz. Bu yeni araç, özel olarak işlenmiş bir ön kanada ve arka uca sahip. Bu kanat ve arka uç aracın maruz kaldığı hava türbülansını minimuma indirmeyi hedefliyor.

Yarış sırasında araçlar arasında da uygulanan bir bastırma kuvveti var. Özel olarak geliştirilen zemin altı tüneller sayesinde bu kuvvet de arttırılacak. Böylece artık araçlar birbirine çok daha yakın yarıştığı her yarış soluk soluğa geçecek.

Sonuç olarak araçların yol tutuşu artacağı için yarışlar hem daha hızlı hem de daha güvenli olacak. Yani artık kolay kolay havada taklalar atarak yüreğimizi ağzımıza getiren F1 araçları görmeyeceğiz.

Tüm bu yeniliklerin amacı heyecanlı taraftarlar kazanmak:

Formula 1 Genel Müdürü Ross Brawn, yapılan tüm çalışmaların F1 yarışlarının geleceğini şekillendireceğini söylüyor. Brawn’a göre yapılan tüm bu yenilikler sayesinde yeni F1 taraftarları kazanılacak ve onlarla birlikte yeni bir yarış kültürünün önü açılacak.

Formula 1 Baş Teknoloji Sorumlusu Pat Symonds, 2022 yılında piste çıkacak yeni aracın amacının birbirine yakın yarışan araçlar geliştirmek olduğunu söylüyor. Bulut sistemiyle çalışmalarının tüm engelleri kaldırdığını söyleyen Symonds; bu sistem sayesinde istedikleri şeyi, istedikleri zaman, istedikleri şekilde yapabildiklerini de sözlerine ekliyor.

Efsane Formula 1 yarış pilotlarından biri olan Lewis Hamilton da yeni araç konusunda heyecanlı. Hamilton; 2022 yılında araçlar için yeni bir çağın başlayacağını, bunun pilotlar için zor olacağını ancak sporun geleceği ve taraftarların seyir kalitesi açısından önemli olduğunu söylüyor.

2022 yılında pistlerde göreceğimiz yeni Formula 1 aracının gelişim sürecinden bahsettik ve sunduğu yenilikleri anlattık. Günümüzde teknoloji öyle bir noktaya geldi ki artık arasındaki ilişkiyi anlayamadığımız sistemler bile bir araya gelerek bambaşka yeniliklerin doğmasına neden olabiliyor.